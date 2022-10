L'Ajuntament desmantella una polèmica terrassa il·legal del centre de Barcelona

Operaris municipals retiren la terrassa del local Avinyó 10, aquest migdia. Foto: Adrià Costa

L'Associació de Veïnes i Veïns del Barri Gòtic, al seu torn, denuncia l'ocupació il·legal de l'espai públic i la impunitat dels negocis, especialment dirigits al turisme, que se salten la normativa municipal sense grans conseqüències. Per això, reclamen un canvi de regles que colli més els propietaris de locals d'hostaleria. Així, fan equilibris. D'una banda, celebren la retirada i comís del mobiliari del local, però de l'altra reclamen que això es garanteixi que no tornarà a replicar aviat, com si no hagués passat res.

Inspectors i treballadors de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona s'han presentat aquest matí al cor del barri Gòtic perun dels grans casos paradigmàtics de lesa la ciutat: les taules i cadires del restaurant Avinyó 10, en ple centre turístic. Era la conseqüència directa d'haver ignorat els requeriments previs de l'administració i de mantenir una terrassa deen una via d'espai públicamés que el permís per servir menjar a l'interior del local.que els treballadors municipals han dede l'establiment, que ha quedat requisat i traslladat amb un camió. La primera vegada va ser l'abril d'aquest mateix any. Ara, com si res, els veïns denunciaven que el local seguia desplegant la terrassa i dirigint el seu negoci als turistes. Aquest matí, l'Ajuntament hi ha actuat directament, de nou.Era al voltant de les 13h, quan agents i inspectors s'han presentat al carrer de la Trinitat, l'espai que ocupa el restaurant sense permís. Hi havia clients dinant a cinc taules, que han hagut de ser interromputs i avisats que l'àpat a l'exterior s'havia acabat., mentre els cambrers del local asseguraven no tenir coneixement del fons del problema: "El cap diu que ve de camí, que ell se n'ocupa. Nosaltres no sabíem res de res, només que hi ha algun problema amb a qui pertany el carrer", explicava una treballadora.El cert, però, és que la història ve de lluny. Fonts municipals detallen aque l'ocupació del passatge és reiterada i que en l'últim any s'han fet almenys. Des del maig, havia quedat pendent d'efectuar l'ordre de retirada de tots els elements il·legals. Finalment, aquest dimecres s'ha aplicat.

