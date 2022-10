La Moncloa presenta els pressupostos de l'Estat com un «antídot» contra els «populismes»

La ministra d'Hisenda,, ha encetat aquest dimecres el debat de tramitació delsgenerals de l'Estat al. Ho ha fet en una intervenció en la qual ha situat els comptes com uncontra el "caldo de cultiu dels populismes" que poden arrelar per les conseqüències econòmiques que encara s'arrosseguen de la pandèmia i les que encara han d'arribar -en clau també energètica- de la guerra oberta a. "Ningú sap amb certesa què passarà, però els pressupostos són una injecció de recursos per protegir clase mitjana i la majoria social d'aquest país", ha ressaltat Montero al final de la intervenció. També ha acusat eld'estar "abonat" a la "doctrina del shock", i els ha reclamat que expliquin "a quinsresponen protegint l'1% més ric del país".Aquesta tarda serà el torn de l'oposició, començant precisament pel PP. Les esmenes a la totalitat les han impulsat els populars,-que marcarà encara més distàncies amb els republicans després de la sortida del Govern-, lai els dos exdiputats d'integrats dins de, als qual farà costat, exrepresentant de Ciutadans i ara al grup mixt. Entre tots sumen 159 vots, insuficients per tombar el comptes de Pedro Sánchez. En la intervenció de Montero no s'ha fet cap referència a la reforma del delicte de, rerefons de les converses existents amb ERC per donar continuïtat a la negociació amb l'Estat. Els republicans, però, no han donat cap detall sobre en quin punt es troba la reforma.L'argument que va fer servir ERC per no vetar els pressupostos és el de "donar marge" a les negociacions obertes amb la Moncloa, que segons el Govern només es poden desenvolupar amb "discreció". En aquests termes es va expressar aquest dimarts la portaveu de l'executiu,, en la roda de premsa posterior a la reunió del gabinet català. "L'Estat ja sap què ha de fer" , ha apuntat Plaja. En aquest sentit, l'argumentari de Palau i d'ERC és calcat: cal adaptar el codi penal als "estàndards europeus" i seguir els exemples d'Alemanya, Suïssa i França."No hi ha cap novetat", va voler assenyalar, portaveu del govern espanyol, després del consell de ministres . També va insistir que no existeix la "majoria" per reformar la sedició, per bé que l'aritmètica podria ser pràcticament igual a la que servirà per tramitar els pressupostos generals de l'Estat. Segons els acords als quals es va arribar en l'última reunió de la taula de diàleg, abans que acabi l'any s'han d'haver impulsat lesnecessàries -al marge, si cal, del codi penal- per concretar la desjudicialització. Per mantenir vives les converses, per tant, ERC contribuirà a tombar les set esmenes a la totalitat presentades per l'oposició.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor