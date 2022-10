per L.G., Barcelona, Catalunya |

🚒 Estem fent un servei preventiu en una fuita de gas a la via pública produïda per unes obres del carrer de la Llibreteria, al #Gòtic.



La companyia de gas ja hi està treballant.#BombersBCN pic.twitter.com/hFEnpCFs69 — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) October 26, 2022

Els Bombers de Barcelona treballen en una fuita de gas a la plaça Sant Jaume de Barcelona que ha estat provocada per unes obres. El mateix cos ha comunicat que, en conjunt amb la companyia de gas, treballen per solucionar la incidència.Els fets s'han produït arran d'unes obres que s'estan produint a la via pública en el carrer de la Llibreteria, al barri Gòtic. Segons ha explicat betevé, es tracta d'una canonada quev s'ha punxat i ha provocat aquesta fuita, prop de la plaça en què es troben el Palau de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

