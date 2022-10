Les vagues de Ryanair i Vueling amenacen amb el col·lapse de l'aeroport del Prat fins passat Nadal

per V. R., Barcelona, Catalunya |

Les afectacions per les vacances de Nadal

El sindicat Stavla va convocar el passat 21 d'octubre una vaga dels tripulants de cabina de Vueling pels dilluns, divendres, diumenges i festius dels pròxims tres mesos a partir de l'1 de novembre per reclamar "unes condicions salarials dignes i un tracte just". Les aturades coincidiran amb el pont de Tot Sants, de la Puríssima i les vacances de Nadal i s'allargaran fins al 31 de gener del 2023.



L'organització, que és la majoritària entre els tripulants de cabina, reclama un augment de sou del 13,4% per compensar la inflació rècord del 2022 i assegurar que no perden poder adquisitiu. En un comunicat, el sindicat denuncia "la falta d'intenció real demostrada per Vueling per donar solució a les demandes salarials del col·lectiu". Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Nova vaga de treballadors d'una companyia aèria que afectarà els aeroports de Catalunya. Els treballadors d'assistència a terra de Ryanair iniciaran períodes d'aturades parcials i totals a partir del 28 d'octubre fins després de les vacances de Nadal. Convocada pel sindicat USO, la vaga; després seran parcials tots els divendres, dissabtes i diumenges del mes de novembre. Els aeroports afectats seran els de Barcelona, Madrid, Girona, Reus i Palma de Mallorca, entre d'altres.En aquest calendari,. "El motiu d'aquesta convocatòria de vaga al servei d'handling de Ryanair no és cap altra que posar en marxa la mesa negociadora del I Conveni per a aquest col·lectiu, paralitzada des del 2020", ha explicat USO en una nota de premsa aquest dimecres.Durant el mes de desembre les aturades parcials seran també en aquestes mateixes franges horàries. Tanmateix, els dies, les aturades seran totals, les 24 hores del dia. Finalment, durant el mes de gener del 2023, es convoquen aturades de 24 hores els dies 6 i 8 de gener, coincidint amb el retorn de les festes de Nadal.A més dels aeroports catalans mencionats, l'aturada afectarà una vintena de terminals com les de Màlaga, ​​Alacant, Sevilla, Mallorca, Eivissa, València, Santiago de Compostel·la, Reus, Tenerife Sud, Arrecife, Jerez, Santander, Las Palmas, Saragossa, Fuerteventura, Maó, Almeria, Valladolid, Tenerife Nord i Múrcia.