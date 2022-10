Què ha de fer el Barça (i l'Inter) per seguir viu a la Champions?

Tot o res dela la. Els blaugrana es juguen a partir de les 21 hores d'aquest dimecres la continuïtat a la màxima competició europea, però el miracle que necessiten els decomençarà a intentar obrar-se molt abans, a les 18.45 hores. I és que als catalans no els hi val només amb guanyar alcontra elAbans, el Barça necessita que eldoni la gran sorpresa i rasqui un empat o una victòria contra l'al. Si els italians guanyen, tal com preveuen els pronòstics -els txecs són la ventafocs del grup amb cap punt i 16 gols encaixats-, els blaugrana quedaran matemàticament eliminats i seran equip d'independentment del resultat contra els alemanys.Però i si el Pilsen dona la sorpresa? Doncs llavors s'obre un ventall de possibilitats pel Barça. L'de l'Inter, l'opció que sembla més possible abans que una, faria que els blaugrana tornessin a dependre d'ells mateixos, però haurien de guanyar els dos partits que els queden a la. Ara bé, si en un dels dos partits empata també quedaria eliminat independentment de quin sigui el resultat del Bayern-Inter de l'última jornada.L'escenari és molt complicat i fins i tot una derrota de l'Inter conra el Pilsen podria fer que el Barça no depengués d'ell mateix. La realitat és que els italians necessiten sumar, i si no els treuen aquest dimecres però assalten l'en l'última jornada també enviarien els de Xavi a l'Europa League. Vista la situació, sembla impossible, però per somiar que no sigui.

