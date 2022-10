L'escalfament global augmenta la mortalitat de les persones majors de 65 anys

La xifra de morts de lesper culpa de l'escalfament global i del canvi climàtic s'ha incrementat un 68% des de l'any 2000. Un informe publicat aquest dimecres a, amb la participació d'un centenar de científics arreu del món, les altes temperatures enregistrades en les últimes dues dècades ha generat una onada de problemes cardíacs, respiratoris o de salut mental. Aquests afecten de manera més severa les persones de la tercera edat, que pateixin un risc major d'una mort accidenta.Des de la investigació també assenyalen l'empitjorament de la qualitat del son o la possibilitat de patir morts no accidentals. A banda dels més grans,com els col·lectius més afectats. Més enllà dels riscos associats a la pujada de les temperatures, l'informe també alerta que els esdeveniments que amenacen la vida de les persones –com ara catàstrofes climàtiques- s'estan tornant cada cop més freqüents.A tall d'exemple, la superfície del planeta afectada per la sequera va augmentar un 29% entre el 1960 i el 2021, mentre que l'exposició de la població a patir un incendi es va incrementar un 61% entre principis d'aquest segle i el 2021.el qual ha tirat endavant estratègies que són "incompatibles" amb l'Acord de París. De fet, els experts subratllen que les empreses "estan posant en joc el futur del món" i exposant-lo a "un escenari catastròfic per l'impacte que pot tenir sobre la salut de les persones".Encara en relació amb aquesta qüestió, el text apunta que, malgrat els compromisos polítics adoptats, l'ús del carbó en el sistema global d'energia només s'ha reduït un 1% des del 1992 i afegeix que les emissions de diòxid de carboni van assolir un nou rècord el 2021. Pels experts,, ja que es podrien evitar al voltant d'1,2 milions de defuncions cada any.

