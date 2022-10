Abaixen la persiana dues mítiques llibreries de Barcelona

Les llibreries barceloninestancaran les portes. Situada al carrer, 26, deentre Gran Via i Diputació, Alibri, o lacom es coneixia històricament, va obrir l’any 1925 per una iniciativa de l’editorial Herder de la ciutat alemanya Friburg i es preveu que abaixi la persiana abans de finals d’any.Elde laha decidit que no vol continuar amb el negoci, ha explicat a l’ACN. Fonts d’Alibri han apuntat que han començat un procés dei han informat ja a 28 treballadors. De moment, no han concretat els motius del tancament, però han assenyalat que el propietari ha decidit no continuar amb el negoci.Per altra banda, a través de les xarxes, la llibreria, del carrer de, 4, especialitzada en literatura, va anunciar que el 31 de desembre diran adeu després de 29 anys. Cómplices, que ho ha anunciat a través de les xarxes: “Ha arribat el moment de deixar pas a les altres llibreries LGTBQI+. Estem moltd’haver compartit aquest projecte amb vosaltres”.

