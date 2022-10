«Autoritarisme» i «destrucció» dels crítics: així actuava Dalmases al grup parlamentari de Junts

La priorització d'una agenda personal

Quan va esclatar la polèmica per l'actitud intimidatòria dediputat i fins aquest dimarts vicepresident de, amb una periodista del FAQS, en alguns despatxos del Parlament del partit es va respirar amb alleugeriment. L'episodi avançat per Eldiario.es el juliol passat va destapar la punta de l'iceberg delacumulat al partit per la conducta "autoritària" de Dalmases. Una manera de fer guiada per la "" de la discrepància, i que diversos membres del grup parlamentari atribueixen també a la presidenta del partit,. A la reunió de l'executiva que va acabar amb lade Dalmases, van ser dues les diputades que van alçar la veu per explicar la seva experiència lesiva amb el diputat. Ho van verbalitzar per demostrar que la periodista del programa de TV3 havia estat víctima d'un comportament que no eraLes diputades ho van dir en una reunió tensa acompanyada de "crits", "", de Borràs, segons asseguren fonts presents en la trobada. Dalmases no hi va assistir, perquè va ser atès, abans d'iniciar-se la reunió, a l'Hospital Sant Pau per una crisi d'ansietat. L'del protagonista va facilitar, en certa manera, que aquestes dirigents expressessin la seva, tot i que això no va agradar gens la presidenta del partit. Tampoc havia agradat prèviament, ni a Borràs ni a Dalmases, la filtració de l'informe intern del partit que certificava l'actitud "" del llavors vicepresident de Junts. Al grup de WhatsApp de l'executiva, durant tot el diumenge al vespre -quanva avançar l'informe- i el dilluns, el focus del sector borrasista estava instal·lat en la criminalització dels filtradors. Semblava que havien de rodar caps per una publicació sobre els fets i no per la intimidació de Dalmases ratificada en l'expedient, detallen les fonts consultades.Les dues diputades que van prendre la paraula dimarts durant l'executiva i que s'han posat en el focus mediàtic no són les úniques que han estatde Dalmases. Aquestes dirigents van manifestar-se en la reunió clau on es va acordar la dimissió, però ja havien fet constar a diversos companys del grup parlamentari aquests episodis. Com elles, també hi ha altres afectats pel comportament de Dalmases dins del grup parlamentari, asseguren fonts consultades. Per què la direcció no havia fet res si n'era coneixedora? El partita aquesta pregunta, però fonts parlamentàries apunten que cada persona afectada ha sabutindividualment al diputat durant la legislatura.Com ha estat la conducta de Dalmases des que és diputat i compta amb la cobertura de Borràs?ha parlat en les últimes hores amb una de les dirigents afectades, que relata com el diputat es va anar guanyant la seva confiança teixint una suposada amistat, que va començar a trontollar en el moment que, en reunions del partit, aquesta persona discrepava dels postulats de la presidenta. Com a bon escuder de Borràs, Dalmases iniciava un mecanisme per carregar contra aquesta persona amb l'argument que, discrepar de la presidenta significava trair-lo a ell. La pressió s'exercia ambenmig de les reunions, però també amb trucades a "altes hores de la nit" o amb la insistència de mantenirper abordar-ho. Aquesta insistència es va allargar durant mesos, fins que finalment la persona afectada va decidir tallar d'arrel la relació. Ara no es dirigeix la paraula amb Dalmases, tot i veure'l pràcticament cada dia.Així com hi ha persones dins el grup parlamentari que han estat víctimes d'aquest comportament, n'hi ha d'altres que admeten que no ho han estat. Aquest diari també s'hi ha posat en contacte. Un cas és el d'una veterana diputada de la cambra que asseguraamb Dalmases i que declara no haver patit mai un tracte autoritari per part seva, però que corrobora que en reiterades ocasions ha escoltat a parlar al Parlament sobre la seva actitud, de vegades fins i tot "assetjadora". Amb qui? "Amb diputades i diputats, no només són dones", remarca., afegeix. Així mateix, especifica que la relació de Dalmases i Borràs amb la majoria del grup parlamentari és més aviat "poca", ja que només mantenen contacte permanent amb dirigents "de la seva corda". Què vol dir això? En els dinars, cafès o estones en què el grup parlamentari conviu a la cambra catalana, ni Dalmases ni Borràs acostumen a sumar-s'hi, sinó que més bé van per lliure. La relació de la presidenta i el diputat es limita a, com. "Mostren així un aire de superioritat", afegeix aquesta dirigent.El grup parlamentari i la direcció de Junts són coneixedors d'aquest funcionament, però a hores d'ara no s'ha activat cap mecanisme per abordar-ho. Pensa fer alguna cosa, el partit? Aquest dimecresal migdia de manera telemàtica. Les conclusions de la trobada han estat un "tancament de files" amb la decisió de Dalmases de dimitir però mantenir l'acta de diputat, avalada per l'executiva del partit. No s'analitzaran les actituds denunciades per la resta de dirigents del partit. Elamb la dimissió parcial de Dalmases. "No volem mésperquè no ens beneficia en res", relaten fonts del partit. Si bé el cas està tancat per Junts, no ho està en l'àmbit parlamentari. Avui mateix ERC, CUP i comuns han registrat un escrit a la mesa del Parlament per forçar la convocatòria de la comissió de l'Estatut dels Diputats per avaluar si s'ha vulnerat o no el codi de conducta. En cas afirmatiu, això pot provocar una amonestació o una multa sobre el diputat.Al marge d'episodis que han tingut lloc dins del grup parlamentari, el cert és que dins de Junts l'ambient continua molt escalfat, perquè es mescla el cas Dalmases amb el resultat de la consulta per sortir del Govern, en el qual Borràs i la seva mà dreta van fer campanya activa per abandonar l'executiu. Unes declaracions deen les quals assenyalava -entrevistat al programa Aquí Catalunya, de Ser Catalunya- els exconsellers com a artífexs de la dimissió del vicepresident del partit perquè no han "paït" la consulta, ha encès els ànims a la formació. "Ja només faltava això", resumia, de manera lacònica, un dirigent consultat., expressava un quadre territorial., com a secretari general, ha mantingut una actitud prudent en tot moment.Tanmateix, dirigents que li són afins estan maniobrant perquè la dimissió de Dalmases no se circumscrigui exclusivament al partit. S'estan recollint signatures per forçar que el consell nacional l'insti a plegar, també, com a diputat., resumeixen diversos dirigents consultats, que també insisteixen en la idea que Borràs i el seu entorn han "prioritzat" la seva agenda "personal". Són els mateixos que, amb més o menys intensitat i amb més o menys claredat davant dels òrgans de direcció, van reclamar que la presidenta suspesa del Parlament deixés voluntàriament el càrrec quan se li va obrir judici oral. En aquell moment, Turull, evitant que se sentís qüestionada. El secretari general, des que ha arribat al càrrec, ha situat com a prioritat que la unitat del partit es preservi, com es va demostrar en la consulta.L'exconseller de la Presidència va obtenir més vots que Borràs en les votacions del congrés d'Argelers , i en la segona fase celebrada a l'Hospitalet de Llobregat podria haver activat els ressorts necessaris per limitar les competències internes de la presidenta o bé d'algunes persones afins, com ara. Dins del partit, aquests dies -es va reflectir explícitament en l'executiva de dimarts- s'ha reviscut l'episodi d', exdiputat i a qui Madaula -juntament amb- va contribuir a expulsar de la formació per unassetjament sexual que, per ara, està fent virar la balança de la culpabilitat judicial cap a les denunciants, que han d'afrontar fins i tot el pagament de fiances ordenades per la justícia.

