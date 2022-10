Junts acusa ERC de «servilisme» a Sánchez i diu que la negociació de la sedició és «una trampa»

Set esmenes a la totalitat

Coneguda la decisió d'ERC de facilitar la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat -els republicans van decidira la totalitat-, s'esperava la intervenció de Junts al. La formació que liderada per, que ha marcat distàncies amb el seu anterior soci al Govern, ha defensat el relat d'oposició als comptes de l'executiu de Pedro Sánchez, perquè considera que la llista de "preses de pèl" de l'executiu espanyol amb Catalunya és, ha etzibat Nogueras al govern espanyol durant el seu discurs, en el qual ha dedicat bona part a la crítica contra ERC per estar fenta Sánchez per facilitar la tramitació dels pressupostos."On és l'amnistia, senyora ministra? Potser on són els euros que no arriben a Catalunya?", ha expressat Nogueras, que ha advertit que la negociació per laentre ERC i el govern espanyolen la qual considera que han caigut els republicans, que ha titllat "d'anestesiats". "De què ha servit tot aquest servilisme i renúncia, si els diners no han arribat mai a Catalunya, si hi ha més de 4.000 represaliats, si no hi ha ni hi haurà mai amnistia", ha expressat per retreure a ERC que en els últims dos anys hagin facilitat l'aprovació dels pressupostos espanyols.Nogueras ha assegurat que tot el debat sobre la desjudicialització "és un conte més" del govern central, i ha advertit que si l'estat espanyol vol entrar "en el club de les democràcies europees" i homologar-se a la justícia europea, el què ha de fer és: "No rebaixin les penes, eliminin el delicte. No hi ha més debat", ha insistit, advertint que aquesta seria "l'única opció democràtica".Junts ha carregat contra elsamb Catalunya després que, durant la defensa dels comptes, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, hagués situat els pressupostos com un "antídot" contra el "caldo de cultiu dels populismes" que poden arrelar per les conseqüències econòmiques que encara s'arrosseguen de la pandèmia i de la guerra oberta a Ucraïna. "Ningú sap amb certesa què passarà, però els pressupostos són unaper protegir classe mitjana i la majoria social d'aquest país", ha ressaltat Montero durant la seva intervenció a l'hemicicle.La ministra també ha acusat el PP d'estar "abonat" a la "doctrina del shock", i els ha reclamat que expliquin "a quins interessos responen protegint l'1% més ric del país", en referència a les grans fortunes i a l'impost que promou el govern espanyol, que es vol tenir en vigor aquest any. "La deflació que persegueix el PP o l'eliminació de l'impost de patrimoni no combat la inflació i implica una rebaixa fiscal per a rendes més altes i pràcticament residual per a les rendes més baixes", ha apuntat la dirigent del PSOE. Els populars han rebatut Montero amb l'argument que la Moncloa ha "comprat" els independentistes amb els pressupostos. La líder del PP al Congrés, Cuca Gamarra, ha qualificat els comptes d'"hipoteques generals de l'Estat".A diferència de Junts,presentades al Congrés. Les han impulsades, a banda dels juntaires, el PP, Vox, Ciutadans, la CUP, Fòrum Astúries i els dos exdiputats d'UPN integrats dins de Navarra Suma, als qual farà costat Pablo Cambronero, exrepresentant de Ciutadans i ara al grup mixt. Entre tots sumen 159 vots, insuficients per tombar el comptes de Sánchez.

