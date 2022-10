Magda Oranich: «No acostumo a agafar el telèfon a Laura Borràs per no rebre crits»

no agafa el telèfon quan la truca"per no rebre crits". Així ho ha assegurat la prestigiosa advocada en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, en què també ha criticat que des de sectors des'apunti contra el seu informe sobre el cas Dalmases que va avançar NacióDigital : "Això és matar el", ha denunciat.Oranich ja va fer públiques pressions de Borràs per condicionar l'informe sobre laa la subdirectora delper part de qui és ja exvicepresident de la formació però encara mà dreta de la presidenta del partit. "No vam estar d'acord en una conversa concreta", va assenyalar l'advocada, que també va revelar que la presidenta suspesa delli va dir que "no en volia parlar mai més".El fins ara vicepresident de Junts va arribar al càrrec en el marc del congrés d'aquest estiu per petició expressa de Borràs. A diferència d'altres dirigents -- que van ser castigats per lamés arrenglerada amb, Dalmases va superar amb escreix el tall per accedir a la cúpula. L'episodi del FAQS en va lesionar l'autoritat, i van fer que sorgissin veus crítiques amb ell. De fet, la mateixa Oranich va assenyalar dilluns que havia rebut trucades de "" queixant-se de la seva actitud.La mà dreta de Borràs ha decidit deixar la vicepresidència de la formació , per bé que continuarà com a. Sense formar part, això sí, de la comissió de control de la(CCMA), espai que ja havia deixat temporalment a l'estiu . Continuarà al Parlament, segons diverses fonts, "molt debilitat" pels esdeveniments.

