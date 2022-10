Expulsen 22 escolars catalans d'un tren de Renfe en direcció a Lleó «per mal comportament»

Renfe es defensa

per la situació viscuda per un grup escolar de 5è i 6è de primària d'una escola del municipi de. Una vintena d'que viatjava en direcció a Lleó per l'interventor. Tots ells formaven part d'un pla de l'escola per realitzar "unes colònies especials", que es van veure truncades per la decisió d'aquest revisor. Segons ha explicat TV3, que ha pogut parlar amb les mestres i familiars dels implicats,(i amb retard) per afrontar un trajecte de 8 hores. Quan duien la meitat del trajecte, l'interventor els va avisar. No va haver-hi una segona advertència: els van expulsar del vagó.Segons el comunicat emès per Renfe, l'interventor va prendre aquesta decisió perquè "feien soroll, donaven cops i es treien la mascareta". ", els estaven esperant agents de la policia local, sense que els professors ho sabessin", ha explicat a la televisió pública una de les mares d'un dels alumnes expulsats. Familiars denuncien l'impacte que els va suposar que els expulsessin i que, a sobre, els esperés la policia. "No crec que hagin fet res tan gros com per prendre aquesta mesura", ha explicat un dels pares.La direcció de l'vol presentar una denúncia contra Renfe, en companyia dels pares i mares del centre. Diverses mestres també critiquen el to que van fer servir els agents de policia per fer baixar els alumnes del tren.són actius, com tots els nens... [...] Ens confon que només hi hagués un avís, amb els dos policies rebent els docents amb 'o baixeu o us farem fora'", han explicat a TV3.Des de la companyia han defensat que la figura de l'interventor té potestat per expulsar passatgers dels trens en el cas que molestin, però es comprometen a revisar els protocols establerts per situacions com aquesta.. Antonio Carmona, portaveu de la companyia ferroviària a Catalunya, ha assegurat a TV3 que es vol posar en contacte amb les famílies i amb l'escola.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor