Cuevillas apunta directament als exconsellers per la dimissió de Dalmases: «Han de pair la nova situació»

🔴@JACS_JaumeACS acusa una part de @JuntsXCat de convertir el cas Dalmases (@francescd) en una causa contra @LauraBorras, que és "peça de caça major" també dins del partit:



"Alguns consellers han de pair la sortida del @govern"



🔗https://t.co/8xytKs61oK pic.twitter.com/yj7ZQgmkSB — Aquí Catalunya (@AquiCatalunya) October 26, 2022

L'advocat i diputat de Junts,ha apuntat directament contra diversos exconsellers del partit per la dimissió de, consumada en l'executiva extraordinària celebrada ahir dimarts. "Els que formaven part del Govern o els que tenien càrrecs intermedis", ha assenyalat Cuevillas des dels micròfons d'Aquí Catalunya, des d'on també ha carregat contra la situació interna que viu Junts en les darreres setmanes.Cuevillas també ha volgut carregar contra aquesta divisió que viu el partit entre les seves files: "Dins de Junts hi ha dues ànimes, és una cosa notòria, tot i que intentem camuflar-la i fem veure que no la veiem". Dalmases ha dimitit com a vicepresident de la formació, tot i que seguirà com a diputat al Parlament, però no ho farà com a portaveu a la comissió de control de la, de la qual en formava part des de l'anterior legislatura.L'advocat també ha volgut puntualitzar que l'afer Dalmases "no anava només contra ell", sinó que atacava contra altres persones.que és caça major", ha reblat Cuevillas. Les diferències internes dins del partit han estat notòries els últims dies.Cuevillas ja es va pronunciar sobre l'afer Dalmases aquest dimarts a la nit, en una entrevista a TV3.després de la dimissió del ja exvicepresident de la formació, perquè té "dubtes" sobre com s'ha de procedir en l'expedient disciplinari al diputat. Segons ha explicat, la mesa de la comissió s'ha reunit dimarts, però davant dels dubtes han decidit tornar a reunir-se demà dijous i fixar llavors una data per convocar la Comissió de l'Estatut del Diputat i tractar el cas Dalmases amb la informació que els hagi donat la Mesa del Parlament.van verbalitzar queixes per la manera de procedir de Dalmases, tant per les pressions a Magda Oranich -l'encarregada de realitzar l'informe intern per aclarir els fets- com pel contingut de la carta, en la qual qüestiona la manera com l'advocada ha fet l'informe i li atribueix "tendenciositat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor