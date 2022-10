El grup català Siderland participarà al Benidorm Fest 2023

La llista completa de participants al Benidorm Fest 2023

. Després del canvi d'idioma deen el seu temade 1968, mai des de llavors ha arribat a quallar una candidatura en català per a representar l'estat espanyol al certamen musical. Ara, de cara al 2023, això pot canviar. El grup, format per Andreu Manyós, Uri Plana i Albert Sort -periodista d'- ha estat escollit per participar al Festival de Benidorm del 2023, des d'on es triarà el candidat espanyol per a Eurovisió.(RTVE) va anunciar aquest dimarts la llista completa de grups i artistes que participaran en la segona edició del Benidorm Fest, que va ser tot un èxit d'audiència i impacte musical en la celebració de l'any passat. Siderland participarà al festival amb un tema en català que es diu Tragèdia o calor.1. Agoney (exparticipant d'OT 2017)2. Alfred García (exparticipant d'OT 2017)3. Alice Wonder4. Aritz Arén5. Blanca Paloma6. E’ffemme7. Famous (exparticipant d'OT 2018)8. Fusa Nocta9. José Otero10. Karmento11. Megara12. Meler13. Rakky Ripper14. Sharonne15. Siderland16. Sofía Martín17. Twin Melody18. Vicco

