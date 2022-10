VÍDEO | Una nutricionista recomana substituir el sucre per canyella i coco i es desmaia en directe

Una nutricionista llama a reemplazar el azúcar por canela y coco, y se desmaya en directo. pic.twitter.com/xFPzp9ZOPU — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 25, 2022

Ensurt en directe al programa "", de laAmérica. La nutricionistaestava parlant sobre l'alimentació dels infants -més concretament, defensant la seva tesi que cal que substitueixin el sucre per la canyella i el coco- quan. A mig discurs, la professional de la nutrició ha perdut el coneixement i s'ha desplomat sobre una companya de tertúlia.", proposava. "No passa res si alguna vegada un nen va a un aniversari i menja alguna cosa dolça...". I silenci. La seva cara ha anat perdent l'expressió i el seu cos s'ha desconnectat, caient als braços de la comunicadora que seia al seu costat. Ràpidament, l'equip de realització ha marxat a publicitat perquè els metges poguessin atendre la dona.El programa de notícies matinals, però,i els productors de la cadena han optat per avançar el programa següent. La nutricionista ha estat traslladada ràpidament a l'hospital, on s'ha descartat qualsevol patologia cardiovascular i

