David Madí, condemnat a 14 mesos de presó per frau a Hisenda

El Jutjat Penal número 23 de Barcelona ha condemnat l'exdirigent de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) David Madí a 14 mesos de presó i una multa de 219.750 euros per la trama de factures falses del 2011 en què va participar com a cooperador necessari per a defraudar Hisenda, com han avançat diversos mitjans. La condemna també inclou altres delictes de falsedat documental.



El judici contra ell i set acusats més es va celebrar a finals de juliol. Aleshores, la Fiscalia va demanar una condemna de dos anys de presó per a Madí en considerar que dues societats mercantils que administrava -IKI Cat XXI i Nubul Consulting- van fer de "factureres", junt amb unes altres sis empreses, per a la productora audiviosual Triacom. O el què és el mateix, l'acusaven d'emprar les seves mercantils per fer factures falses a la productora i poder defraudar així l'IVA i l'impost de societats.

El cas Triacom

Madí, però, va negar al judici l'existència de cap trama d'aquesta mena i, en canvi, va defensar que només va dur a terme feines de consultoria i assessorament per a Triacom. Al seu torn, l'exadministrador de Triacom i exgerent de TV3,, ja va confessar el frau el 2017 i el fiscal li va rebaixar la petició de condemna dels 11 mesos de presó als 8 que va demanar en el tràmit de conclusions finals. També va confessar l'exresponsable de l'empresa Hispart,, i el fiscal també ha rebaixat la petició de pena per a ell: si escau, de dos anys de presó a un.Segons el relat de la Fiscalia, més enllà de la implicació de Madí, Triacom va subcontractarper produir els concursos "" i "" per apels anys 2010 i 2011 per valor de 960.000 euros. A canvi d'aquests diners, Mediapro es feia càrrec de tota la feina i costos de producció. No obstant això, les empreseshaurien presentat vuit factures a Triacom per valor de 550.000 euros més 99.000 d'IVA per feines inexistents per aquests concursos. Una altra de les empreses investigades va presentar cinc factures valorades en 160.000 euros més 28.800 d'IVA pel càsting de concursants, el grafisme i altres feines dels concursos i feines extres per aUnava presentar factures per un valor total de 158.000 euros per fer decorats dels dos concursos per a Triacom, tot i que no tenia personal ni infraestructura per fer-ho. Unva presentar factures per valor de 194.000 euros a Triacom per diversos serveis. Per tot això, el 2011 Triacom va declarar uns ingressos de 5,1 milions d'euros i unes despeses de 2,9 milions, cosa que comportava uns beneficis de 2,2 milions i 660.000 euros de pagament d'impost de societats. Hisenda calcula, però, que hauria d'haver pagat 257.000 euros més. Respecte a l'IVA, s'haurien defraudat uns 181.000 euros.

