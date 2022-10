ERC, CUP i comuns acorden un text per activar la revisió de l'actitud de Dalmases al Parlament

Vulneració del codi de conducta

Nous moviments que s'acceleren després de la dimissió del vicepresident de Juntsper la intimidació a la subdirectora del FAQS, que tot i deixar el càrrec a l'executiva, continuarà com a diputat al Parlament. Quani Eldiario.es van fer públics els fets, quatre grups parlamentaris -PSC, ERC, CUP i comuns- van reclamar a la llavors presidenta del Parlament, Laura Borràs, que s'activés un mecanisme per avaluar si ha vulnerat el codi de conducta, un fet que es va acabar derivant a la comissió de l'Estatut dels diputats, presidida per. Tres mesos després, aquesta no s'ha activat i finalment aquests partits -amb l'excepció del PSC- han tancat un acord que passa per la presentació d'unde la comissió. ERC, CUP i comuns preveuen anunciar-ho el dimecres, segons ha pogut saberAquest matí hi ha hagut diversos moviments a la cambra catalana. Tant representants delcom delshan parlat directament ambper saber si pensa activar la comissió. La resposta, segons asseguren fonts d'aquests partits a NacióDigital, ha estat afirmativa, tot i que no ha indicat quan vol materialitzar el moviment. El PSC s'esperarà a l'activació de Cuevillas, mentre que la resta de partits, davant la falta de concreció, s'han activat a través d'aquestEl reglament del Parlament recull que, si el president de la comissió no la convoca, ho poden fer dos grups parlamentaris o bé, cosa que suposa que ERC, CUP i comuns ho puguin forçar.Fa tres mesos, els grups van intentar activar el mecanisme a través d'una carta a Borràs, i aquesta ho va derivar a la comissió. És aquesta la que decideix si s'inicia una investigació dels fets. En cas afirmatiu, ha de formular unaque després s'ha d'elevar a la mesa perquè prengui una decisió sobre si s'ha vulnerat o noEn concret, aquest codi sosté que els diputats han de mantenir en tot moment "" amb els altres diputats i amb els ciutadans, i una "actitud". Si la mesa del Parlament, a la vista de les conclusions de l'informe de la comissió de l'Estatut dels Diputats, considera que s'ha comès una infracció, pot imposar al diputat sancions diverses, que passen per una amonestació pública, una multa deAquesta reactivació de la via parlamentària s'ha produït després que diumenge al vespre NacióDigital publiqués l'expedient intern elaborat per Magda Oranich sobre l'episodi protagonitzat per Dalmases després de l'entrevista al FAQS a la presidenta del Parlament. L'informe certifica que la periodista. Dalmases va posar al crit al cel per la "filtració" del text i va qüestionar la tasca de la comissió de garanties. Només dos dies després, la mà dreta de Borràs ha decidit deixar la vicepresidència de la formació , per bé que continuarà com a diputat. Sense formar part, això sí, de la comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, espai que ja havia deixat temporalment a l'estiu

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor