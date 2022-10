Dos projectes solidaris amb els refugiats ucraïnesos, premi Gourmet Català de l'Any

Les arrels familiars marquen el camí per innovar

"Hem deixat enrere la tempesta de la Covid, però seguim en un mar embogit". Elcelebra el retorn a la normalitat postpandèmia enmig de la incertesa per la crisi energètica i econòmica en la. Leshan acollit aquest dimarts al vespre la celebració i la retrobada anual dels professionals del producte gourmet català amb l'esperit de donar a conèixer l'enorme potencial de la gastronomia del país."Ens trobem en un context advers de crisi per reconèixer i premiar la feina que s'està fent", ha dit Helena Garcia Melero, presentadora de l'acte. De fet, la històrica periodista de TV3 ha reivindicat la feinada del sector gourmet: "".El premiha estat per als projectes col·lectius d'iniciatives solidàriesdeldestinat als refugiats ucraïnesos amb la World Central Kitchen que va instal·lar a Polònia el març passat. "La guerra a Ucraïna ens va unir i portar a fer un gest per ajudar les víctimes", ha reivindicat el cuiner Quim Marquès, vuit mesos després de l'inici del conflicte a l'est d'Europa.L'entrega l'ha fet la consellera d'Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació,, que ha reivindicat la "gran família" del sector gourmet, a qui ha agraït la seva feina "en pro de la sostenibilitat i la innovació" sense parar en "moments molt complicats". "Catalunya té els", ha clamat la consellera.També s'ha premiat Torrons i mel Alemany peli Anela Fruits pel. El centre universitari CETT ha rebut el premi de recent creació a lai, en el cas del premi a la, també nou, aquest ha estat per a Mallart Artesans Xarcuters de la Fundació Mas Albornà pel seuHa estat una vesprada carregada d'emocions, abraçades i encaixades de mans. Elsi han pogut lluir les seves creacions més recents. Uns productes que han estat els protagonistes del sopar de gala que s'ha celebrat després de l'entrega de guardons. Catalonia Gourmet, de la mà de Cal Blay, ha celebrat finalment el retorn a la normalitat del sector gastronòmic després de més de dos anys a mig gas marcats per la Covid-19: "".Demade in Catalonia des de fa més de 40 anys afarcides de taronja. L'espectacle gastronòmic de la vesprada ha estat carregat de novetats que, en tots els casos, sorgeixen de la reivindicació de lesper part de les empreses. Unes arrels que, al fons, marquen el camí per seguir innovant i creixent al sector gourmet i arribar més lluny.Quatre descobriments de la nit:, dos ingredients excel·lents ben integrats;, un aperitiu d'entre hores fet amb formatge i combinat amb sabors diversos -com pesto o xili-;, amb crosta exterior i praliné d'ametlla catalana a l'interior, i, perles dolces de diferents sabors que arrodoneixen l'àpat.

