Els dracs revifen l'essència de Joc de Trons fonent totes les expectatives

Alicent Hightower, encegada de fúria, reivindicant justícia per l'atac al seu fill Foto: HBO

El Guàrdia Reial Ser Erryk Cargyll, entregant la corona de Viserys a Rhaenyra després del cop d'estat Foto: HBO

". Una premonitòria expressió del llibre Foc i Sang deque la sèrie d'ha traduït amb la mirada furibunda de Rhaenyra que tanca l'últim capítol de la primera temporada de. La Guerra Civil Targaryen entre els bàndols dels negres i dels verds peldona el tret de sortida rebentant rècords d'audiència arreu del món i esdevenint una digna successora.Des del Concili d'Harrenhal fins a l'assassinat "accidental" de Lucerys Velaryon, durant deu capítols hem vistcalcinat per Daenerys i els dos productors de Joc de Trons, David Benioff i Daniel Weiss. I és que després del desgavell de les últimes temporades de la sèrie original , pocs confiaven a poder tornar a viure apassionadament les fantàstiques històries delsFa només quatre anys que el productor de La Casa del Drac,, assumia el repte. I, aquesta vegada, ho faria amb el vistiplau indispensable de l'arquitecte Martin. Un. Condal ho tenia clar, havia de mantenir-se; però aquest, mostrava prouper continuar oferint les-marca de la casa- tan desitjades pels teleespectadors i lectors.Cal recordar quenarra les aventures i desventures de lades de la seva fugida de la maledicció de Valyria, passant pel regnat d'Aegon el Conquistador i els episodis més sagnants delsabans d'arribar a la Rebel·lió de Robert Baratheon. Tot i això, es tracta d'una obra escrita en format de llibre d'història a partir delsque, juntes, haurien de permetre apropar-nos a la veritat més objectiva. Així doncs, els lectors sabem que passarà, però no com passarà. I aquí és on brilla La Casa del Drac. Unad'una novel·la que, respectant-la,tant a trames com a personatges.La relació de millors amigues deambquan eren petites; la impotència delintentant, fútilment, mantenir la família unida; la profecia de la; la fugida pactada de; l'aparent control dels genets amb els seus dracs... Aquests són alguns dels aspectes inventats o afegits per la sèrie que, no només no contradiuen el material original, sinó que, revestit amb un, el complementa i l'enriqueix.Evidentment, no és una producció perfecta. També té els seus. Els diversosper relatar uns fets durant el transcurs de 30 anys -alguns inclús amb els mateixos actors que no envelleixen un pèl- ha estat lade la sèrie. Tanmateix, elcombinat amb la necessitat imperiosa de continuar avançant amb la història també ha provocat que, de vegades, pequi dei no permeti aprofundir massa en certs protagonistes amb qui haguéssim desitjat compartir més temps.No obstant això, s'ha confirmat que d'ara endavant jafins al final de la guerra i que les pròximes temporades seran més pausades perI d'aquesta manera, quan passin els múltiples incidents bèl·lics, tot faci més mal. Tal com ens agrada.Seria injust deixar de banda les interpretacions delque han fet unaembriagats d'uni d'unaque poc té a envejar als trons originals. La demanda popular perquè enguany-que encarna al tràgic monarca- s'emporti l'Emmy a Millor Actor ja està a l'ordre del dia.I què podem esperar de la? En primer lloc, sortirem dels encorsetats escenaris de Port Reial i Rocadrac i tornarem a veure, entre d'altres elsd'Hivèrnia (Stark), Aigüesdolces (Tully) i el Niu de les Àguiles (Arryn). Així doncs, també coneixeremi, sobretot,que seran decisius en laque ofegaràamb actes heroics que ens faran vibrar i actes monstruosos que ens deixaran glaçats. En definitiva, ens espera

