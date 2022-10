Enquesta | Què hauria de fer Junts davant el cas Dalmases?

per L.G., Barcelona, Catalunya |

Quin futur immediat li espera a? El diputat i vicepresident de Junts serà el protagonista absolut de la reunió de l'executiva convocada per aquest dimarts a la tarda , en la qual s'analitzarà l' informe de Magda Oranich avançat per NacióDigital que confirma la intimidació a una periodista delen el marc del programa del 9 de juliol, just després d'una entrevista a. I tu, que creus què hauria de fer Junts davant el cas Dalmases?

