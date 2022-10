El debat pressupostari aterra al Congrés amb la sedició al centre

Elacull aquest dimecres el debat de la tramitació delsde. Un dels debats més rellevants de l'any -en depèn que els comptes tirin endavant, que és el què passarà si no hi ha sobresalts-, també perquè permetrà posar el termòmetre a les negociacions existents entre laper ladel conflicte. Al llarg de les últimes hores ha transcendit - així ho va publicar dilluns el diari El País - que el govern espanyol està obert a rebaixar a la meitat les penes pel delicte de, una de les vies obertes pel retorn dels exiliats i per evitar que més dirigents independentistes entrin a la presó per causes del procés.L'argument que va fer servir ERC per no vetar els pressupostos és el de "donar marge" a les negociacions obertes amb la Moncloa, que segons el Govern només es poden desenvolupar amb "discreció". En aquests termes es va expressar aquest dimarts la portaveu de l'executiu,, en la roda de premsa posterior a la reunió del gabinet català. "L'Estat ja sap què ha de fer" , ha apuntat Plaja. En aquest sentit, l'argumentari de Palau i d'ERC és calcat: cal adaptar el codi penal als "estàndards europeus" i seguir els exemples d'Alemanya, Suïssa i França."No hi ha cap novetat", va voler assenyalar, portaveu del govern espanyol, després del consell de ministres . També va insistir que no existeix la "majoria" per reformar la sedició, per bé que l'aritmètica podria ser pràcticament igual a la que servirà per tramitar els pressupostos generals de l'Estat. Segons els acords als quals es va arribar en l'última reunió de la taula de diàleg, abans que acabi l'any s'han d'haver impulsat lesnecessàries -al marge, si cal, del codi penal- per concretar la desjudicialització. Per mantenir vives les converses, per tant, ERC contribuirà a tombar les set esmenes a la totalitat presentades per l'oposició.Les han impulsat el-que marcarà encara més distàncies amb els republicans després de la sortida del Govern-, lai els dos exdiputats d'integrats dins de, als qual farà costat, exrepresentant de Ciutadans i ara al grup mixt. Entre tots sumen 159 vots, insuficients per tombar el comptes de Sánchez. Seran defensats per la ministra d'Hisenda,, amb la posterior rèplica per part dels grups. S'espera un duel contundent amb el PP, perquè el debat encararà el tram final de la legislatura. Amb els comptes aprovats -aquesta setmana només se'n debat la tramitació, no el contingut definitiu-, Sánchez tindria recorregut per arribar a les properes eleccions.

