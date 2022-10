El PSC acusa Elena de «polititzar» els Mossos: «Ha ficat el nas a la prefectura»

Els comuns demanen autocrítica: "No tindrà una altra oportunitat"

Junts demana un projecte a Interior

La CUP demana control polític dels Mossos

La dreta demana dimissions

La compareixença del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, per explicar els últims moviments a la cúpula dels Mossos, amb el cessament del comissari en capa, no ha fet moure la posició del. El diputat i exconseller d'Interiorha mostrat la seva posició frontal a les paraules d'Elena, que ha defensat que els Mossos han de tenir "orientació política". "És més evident que el cos de Mossos està polititzat. Vostè no pot amagar-se i fer aquests jocs de paraules intentant confondre entre el que és marcar l'orientació política amb el que és", ha expressat Espadaler.Elena compareix aquest dimarts a petició pròpia davant la comissió d'Interior del Parlament, després també que diversos grups haguessin instat el titular d'Interior a explicar-se. Per Espadaler,: "Com més parla, menys coses diu. Esperàvem honestament aquesta compareixença per veure si ens aclaria el que ha passat", ha sentenciat el diputat del PSC-Units, que ha acusat el conseller d'haver "d'una manera barroera en la prefectura" de la policia. Espadaler, que va ser conseller d'Interior amb CiU, ha advertit Elena que està "a prop de la reprovació".Elena, en la seva intervenció una setmana després que esclatés la crisi, ha reiterat els arguments que ja havien transcendit en les últimes setmanes des de la conselleria, que atribueixen el cessament d'Estela a lesque volen impulsar els republicans al capdavant del Govern, i que passen entre d'altres per la feminització del cos. Segons Espadaler, Elena ha cessat el comissari en cap sense donar "cap més explicació" que, i ha acusat el conseller de "passar-se pel forro de manera preocupant" el"Un comissari no és personal eventual, no és allò que pot cessar i destituir, posar i treure com li vingui bé", ha etzibat Espadaler, que ha acusat el conseller de voler una "". Espadaler també ha considerat que el cos de Mossos, per culpa de la "pèssima gestió" d'Elena, és avui una policia menys "cohesionada i més polititzada", i també "menys respectada".Elshan donat la raó a Elena assegurant-li que és ell qui ha de marcar "el model policial" i com vol orientar el cos "hi hagi resistències o no", però l'ha acusat de no haver fet autocrítica durant la seva exposició. Pel portaveu David Cid, Elena és el cupable de la crisi dins Mossos, perquè hi havia "una ferida oberta" que encara ha fet més gran donant poques explicacions i solucions "justetes". "Vosté ha de decidir com organitzar la prefectura, però no té dret a desestabilitzar el cos de Mossos, que ja s'ha perdut". És per tot això que ha instat el conseller a donar més explicacions i fer autocrítica en aquesta intervenció: "No tindrà una altra oportunitat", l'ha advertit.La portaveu de, ha dit que Interior sembla que vagi "sense rumb" i ha lamentat que el Govern no té estratègia en seguretat pública. "No hi ha projecte de seguretat ni polítiques públiques", ha lamentat Esteve, que ha repassat els incompliments del conseller. Des de Junts han dit que "preocupa" la feminització del cos. "Calen mecanismes de promoció interna dins del cos, però no només en el procés d'entrada sinó per feminitzar per la cúpula del cos", ha afirmat, i ha dit que no es pot solucionar amb "simples nomenaments". "La feminització és un procés profund i no una operació de màrqueting", ha dit Esteve. La portaveu ha aprofitat per recordar que el Govern "està sol" i no compta amb el suport del Parlament. "Cal un full de ruta ferm i compromès amb un projecte de seguretat pública", ha reblat.Laha denunciat una maniobra de comandaments i sindicats per frenar canvis als Mossos i avançar cap a una millor fiscalització de les actuacions policials. "No podem permetre que el cos de Mossos actuï sense control polític i actuï com a quart poder", ha afirmat el diputat. En aquest sentit, ha recordat que els Mossos han col·laborat en investigacions per terrorisme contra activistes independentistes i ha lamentat que no s'hagin pres decisions per depurar responsabilitats."Avui havia d'explicar el greu problema que tenim amb determinats comandaments que volen actuar com a quart poder", ha dit el diputat cupaire. Pellicer ha demanat a Elena que detalli si hi ha ingerències policials en decisions polítiques i qui ho protagonitza, i si s'han pres decisions perquè no es repeteixi. "Cal transparència, ha de ser la norma fonamental", ha afirmat, i ha reclamat la creació dede les actuacions policials. La CUP també ha expressat la seva oposició al nomenament del comissari en cap, Eduard Sallent, que ja va ser responsable del cos durant les protestes de la sentència de l'1-O.Cs i el PP, durant la seva intervenció, han carregat frontalment contra les polítiques d'Elena i l'han acusat de donar excuses durant la seva intervenció. Matías Alonso, dels taronges, ha assegurat que les explicacions sobre la feminització del cos no són el motiu central de la destitució del comissari en cap, i ha sostingut que és una decisió motivada per la voluntat d'Elena de posar els Mossos al seu servei: "Vostè, com tot el seu Govern, té una credibilitat nul·la". Des del PP, la diputadaha acusat el Govern de fer servir els mossos "com a moneda de canvi" amb la CUP per aconseguir la investidura d'Aragonès: "Demanem la seva dimissió, no pot practicar una política que va en contra dels interessos dels Mossos i que respon a interessos partidistes".

