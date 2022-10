El món social pressiona el Govern perquè executi l'increment de la despesa de cooperació fins al 0,7%

Un estudi del Fons Català de Cooperació publicat a començaments del 2021 revela que aproximadamentestàpropis. No obstant això, en l'actualitat, el Govern només destina un 0,2% del pressupost a aquest fi, el que representa uns 55,3 milions d'euros. De fet, el màxim històric que ha destinat un Govern és un 0,45%. Va ser l'any 2010, sota la batuta de l'expresident convergent Artur Mas. I tot i que el 2019 el conseller d'ERCel 2030, la seva promesa s'ha desfet com un terròs de sucre amb el pas del temps.Ara, la(FEDE) -que agrupa un total de 123 entitats de casa nostra-, aprofitant el canvi de titularitat a Acció Exterior i Unió Europea de Victòria Alsina a Meritxell, torna a pressionar perquè el departament compleixi amb la seva "històrica" promesa. Part del problema, han considerat en un comunicat difós aquest dimecres, és la falta d'estabilitat:"Aquesta no és la millor manera de consolidar cap política pública, sobretot tenint en compte que”, ha opinat el copresident de l'organització, Àlex Guillamón. Mentre altres territoris de l'Estat, com ara Euskadi, València i Extremadura destinen de 23 a 12 euros per habitant a cooperació, a Catalunya aquest 2022 n'hem destinat 7,2.A banda d'estabilitat, les entitats de pau i drets humans han exigit que hi hagii que no s'arribi a l'escenari de pròrroga pressupostària. Segons elles, els nous comptes han de donar resposta i estar "a l'altura" de les diferentseconòmiques, mediambientals i energètiques no només del país, "sinó també amb una mirada i des d’una".Paral·lelament, han reclamatper consolidar les polítiques de cooperació de la conselleria. En aquest sentit, han detallat que els canvis a Exterior han coincidit en el temps amb la creació del nouPer "responsabilitat", la FEDE ha demanat que l'entrada de Serret i el seu equip no suposi "cap retrocés" en la negociació de la política pública, quelcom que considerarien "molt negatiu" donat l’actual panorama internacional de "greus conflictes i desigualtats". Aquest pla director hauria de començar a posar-se en marxa el 2023 i acabar el 2026.La Federació d'Organitzacions per a la Justícia Global també han subratllat que l'estratègia estiguique ja s'havien presentat a l'anterior Govern, entre les quals destaca: 1) la reforma de, que l’any vinent farà 20 anys, per introduir-hi nous instruments i línies de treball que garanteixin una política pública "de justícia global, ambiciosa i de qualitat" i 2) la posada en marxa delcom una de les principals eines per garantir la coherència de polítiques de l'executiu.Per tot això, tot i que ja s'han reunit amb la nova directora general de Cooperació al Desenvolupament, Yoya Alcoceba, el queésper posar-se "a la seva disposició" i fer-li "algunes demandes concretes".

