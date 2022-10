​El port de Barcelona vol ser el hub logístic de Tailàndia a Europa i la Mediterrània

Reforçar els vincles empresarials

Elvol convertir-se en eldei al conjunt del. Aquest és un dels objectius de laque la infraestructura catalana està realitzant aEl director general de la, Kriengkrai Chaisiriwongsuk, s’ha mostrat avui convençut que la missió empresarial és una oportunitat excepcional perentre Tailàndia i l'estat espanyol a través del port de Barcelona.L'esdeveniment ha aplegat més de 100 profeEn aquest marc, Chaisiriwongsuk ha posat de manifest l’important paper que juga Tailàndia en les connexions marítimes al sud-est asiàtic i els importants plans de desenvolupament del tràfic marítim en els quals treballa el país.El director general de la Port Authority of Thailand s’ha mostrat convençut que “podem oferir un punt de connexió molt important entre Catalunya i el sud-est asiàtic. Tailàndia és el quart país de la regió en connectivitat marítima, per darrera de Singapur, Malàisia i Vietnam, però amb el pla d’ampliació del Port de Laem Chabang estem creixent en percentatge per sobre d’aquests països, el que ens fa més atractius per atraure noves línies marítimes en el futur”.La missió empresarial de port de Barcelona vol reforçar els vincles empresarials amb el país asiàtic i generar oportunitats de negoci.De fet, Tailàndia és un dels principals mercats de la infraestructura catalana, ja que el 2021 els intercanvis van ascendir fins als 492.977.000 euros, el que representa una quota de mercat del 42% del sistema portuari de l'Estat, i en volum es van assolir les 173.358 tones (35% de quota de mercat).En aquest sentit, segons el port, la capital catalana ja és un hub per a Tailàndia perquè ofereix una "posició estratègica" a la península ibèrica i Europa gràcies a la connexió ferroviària directa.

