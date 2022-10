Un home invident paga per error 930 euros en un bar a través de Bizum i el propietari no li vol tornar

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

Un home invident pateix una situació inversemblant en un bar del municipi deal País Valencià. El client, després de consumir en aquest establiment, es va disposar a pagar el compte que era d'una suma deEl que no sabia és que li suposaria un greu problema un fet tan simple.A diferència de moltes altres persones que fan pagaments amb la targeta de crèdit, l'home va fer-ho a través de Bizum -el sistema bancari per fer pagaments directament des del compte i a través del mòbil-.-sense la coma- al propietari del bar. El més normal hauria estat que aquest li hagués retornat 920,70 euros.Segons ha explicat Espejo Público, el programa estrella del matí d'Antena 3,"perquè va pagar un deute personal" amb els més de 900 euros que va rebre per equivocació. A més, insta a la víctima a que reclami els diners i l'import complet que vol que li retornin "a través dels tribunals".

