El Grup Barnils denuncia la intimidació d'un grup de policies a dos periodistes

El Grup de Periodistesdenuncia públicament l', per part de membres del grup de Telegram del col·lectiu "", dels periodistes. "L'assenyalament és especialment greu, perquè s'ha fet en un entorn policial, amb voluntat d'intimidar els dos informadors i, per tant, de coartar la llibertat d'expressió i l'exercici de la professió", apunten.En concret, mitjançant comentaris al canal de "Policía SXXI", s'han difós tuits i els usuaris de Twitter dels dos informadors animant els membres del grup policial a passar a "saludar". "No sabem qui els haurà dit que poden insultar milers de pares i mares de família i no obtenir resposta", s'hi ha dit, també, i se'ls ha insultat reiteradament a tots dos.L'entorn de "Policía SXXI" ha insultat i intimidat els dos periodistes en un afany de defensar l'excap de la comissaria del districte centre de València,, destituït per participar en una xerrada del partit d'extrema dretaon va fer diverses afirmacions racistes, segons han publicat diversos mitjans. Els dos periodistes havien denunciat públicament les afirmacions racistes de l'excap de la comissaria valenciana i també la desinformació racista i promotora d'odi escampada en aquest canal de Telegram.El Grup de Periodistes Ramon Barnils, en un comunicat, alerta que la difusió d'idees i proclames d'entre els membres dels cossos policials és especialment greu i pot tenir conseqüències per a tots els ciutadans. "És imprescindible que els cossos policials que proclamen que pretenen ser democràtics actuïn per tallar de soca-rel la difusió de l'odi, l'autoritarisme i el racisme entre les seves pròpies files. Que aquests sectors s'atreveixin a intimidar periodistes indica fins a quin punt es creuen prou impunes", conclouen.

