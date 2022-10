La ciència tria la ciutat més bonica del món... i no és cap de les habituals

Són molts els rànquings i classificacions que intenten determinar quines són lesmés boniques del món. En la realitat, però, cadascú té la seva percepció i es mou per criteris subjectius, però un estudi científic ha volgut posar fi al debat. Es tracta d'un informe que ha determinat els indrets més bonics del món comparant la sevaamb la. I el primer lloc sorprèn perquè no se sol veure en aquestes classificacions.Es tracta de, una ciutat d'uns 80.000 habitants situada al nord-est d'que destaca per les sevesi per una característica arquitectura en els edificis del centre, també amb una important. Aquest municipi acumula un 83,7% de bellesa, segons aquest estudi, i l'acompanyen al podi dos indrets més coneguts:(83,3%) i(83%).Pel que fa a la resta de ciutats que destaquen, hi ha protagonisme català, ja quees troba en 6a posició amb una puntuació de 81,9 %. Altres indrets que protagonitzen les deu primeres posicions són(Irlanda del Nord),(Regne Unit).

