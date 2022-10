Tot sobre el gran simulacre de risc químic a Tarragona

Quan serà?

A quins municipis afecta?

I a quins barris?

La zona afectada pel simulacre. Foto: Protecció Civil

Què se simula?

Com se n'assabentarà la ciutadania?

Tots els telèfons mòbils ho rebran?

Quin objectiu persegueix?

De què serveix confinar-se en cas d'accident químic?

I la resta de veïns que conviuen amb la indústria?

Aquest proper dimecres 2 de novembre arriba un noude risc químic. Protecció Civil ja ha començat a difondre algunes de les normes per tal que aquest sigui un èxit, en un dia que estrenarà per primer cop el sistema d'alertes per a telèfons mòbils, anomenatEl 2 de novembre a partir de les 6 de la tarda. A dos quarts de 7 sonaran les sirenes de risc químic.En total, són 65.000 les persones que haurien de seguir el simulacre, als municipis de Tarragona, la Canonja, Vila-seca, Salou i Reus.Les zones que participen del simulacre són els barris de Ponent de Tarragona, les urbanitzacions Covamar i Mirador de Salou, una part del polígon industrial de Reus i tot el terme municipal de la Canonja i de Vila-seca, incloent la Pineda.Un sinistre per una fuita de clor en una empresa del polígon químic sud, que tindria un abast de tres quilòmetres.A banda de la publicitat per xarxes i les 20 sirenes que es posaran en marxa, Protecció Civil emetrà missatges i un senyal sonor als telèfons mòbils dels veïns.Només els que tinguin un sistema operatiu Android versió de software 11 o superior, o bé iOs amb versió de software 15.6 o superior. En cas de ser sistemes antics, es pot configurar . El Cecat avisa que com que és el primer cop que s'utilitza pot passar que no ho rebi tothom.Protecció Civil espera que els comerços abaixin les persianes i la ciutadania es confini. Empreses grans ja s'han compromès a seguir el protocol.Si es produís un núvol tòxic, una persona que es confinés amb les portes i finestres tancades reduiria a un 10% els efectes de la toxicitat. També caldria apagar els aparells de climatització i, en cas de circular en un vehicle, sortir-ne i tancar-se en un edifici.Al 2023 es farà un altre simulacre, en aquest cas centrat en els municipis del polígon nord.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor