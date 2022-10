DiCaprio passa uns dies a Barcelona i «al·lucina» amb el truc de màgia d'aquest històric negoci

Va ser un plaer rebre la visita de Leonardo Dicaprio per conèixer la nostra botiga i també gaudir d'un show privat de màgia de prop a càrrec del multipremiat il·lusionista @PereRafart pic.twitter.com/qkGn2XZaFu — El Rei de la Màgia (@ElReidelaMagia) October 24, 2022



Pere Rafart: un il·lusionista multipremiat

El cèlebre actori una de les seves parades ha estat la mítica botiga El Rei de la Màgia, al carrer Princesa. L'il·lusionista, que li va fer un xou privat, ha parlat amb l'agència EFE aquest dimarts sobre l'experiència. De fet, l'establiment, l'endemà de la cita amb DiCaprio -amant confés d'aquest món- va fer un tuit on van assegurar que "va ser un plaer rebre la seva visita per conèixer la nostra botiga" i van compartir una imatge amb l'actor i els responsables del negoci, que també li van fer un tour privat per tots els seus racons.Rafart ha detallat que la botiga va rebre una trucada dimecres passat per reservar un espectacle privat per aquella mateixa tarda o nit.DiCaprio i tres amics. L'il·lusionista ha explicat que va sentir "nervis" en ser-ne conscient. Així i tot, un cop va acabar el xou, que ha precisat que va ser de màgia de prop i va durar una mitja hora, l'actor nord-americà va ser "molt amable,". També va comentar-li que el coneixia d'haver-lo vist en una actuació en una televisió estatunidenca. "De vegades et fan més cas a fora que aquí", ha assenyalat el professional, que ha precisat que a l'actor li va agradar especialment un número en què "no va saber com, però a la mà s'hi va trobar un objecte".A banda de les seves declaracions als mitjans, Rafart ha compartit l'anècdota al seu perfil de Twitter on, de broma, ha comentat: "Mentre vosaltres discutíeu sobre què tal el Zona Franca , jo estava fent un xou privat a DiCaprio al centre de Barcelona". En el missatge, el mag també li ha preguntat directament al presentador del programa, Joel Díaz: "-els seus amics li diem així-". De moment, però, no hi ha resposta de l'humorista.El mag de la històrica tenda d'il·lusionisme -nascuda el 1881 i, segons els seus responsables la més antiga del món- és conegut internacionalment. Fill de Solsona, ha guanyat eli el guardó delde 2017. Un any més tard, es va convertir en subcampió mundial de cartomàgia en l'edició d'aquest certamen que es va fer a Busan (Corea). Aquest 2022, ha revalidat elen el concurs organitzat per la Federació Internacional d'Entitats de Màgia al Quebec.A El Rei de la Màgia, juntament amb els seus companys d'equip, ven articles d'il·lusionisme, fa cursos de màgia, espectacles, activitats culturals i altres esdeveniments.Abans d'ell, han estat diverses les celebritats que han concertat una cita al negoci barceloní. És el cas dels directors de cinema, i també de la intèrpret, entre altres. Fora de Catalunya, va fer un espectacle privat a l'actriu Sofia Vergara a Los Angeles.

