El PSC apuja la pressió sobre Cuevillas per abordar el cas Dalmases al Parlament

La polèmica per ladel diputat i vicepresident de Juntsha revifat aquesta setmana al Parlament després que aquest diumenge es conegués, que va avançar NacióDigital , i que certifica una actitud "incorrecta" de Dalmases amb la subdirectora del FAQS després d'una entrevista a. Aquesta tarda l'executiva de Juntsper abordar aquest tema, i en paral·lelperquè s'activin els mecanismes de la cambra catalana per avaluar la seva actitud i, si s'escau, procedir a sancions. En roda de premsa, la portaveu del PSCha instat el president de la comissió de l'estatut del diputat,, a convocar aquesta sessió com més aviat millor.El cert és que tan bon punt van transcendir les informacions que afecten Dalmases, diversos partits del Parlament van demanar, abans de l'estiu,. Encara no s'ha fet, i ara els grups ho estan tornant a posar damunt la taula. Ahir va ser ERC , i ara el PSC s'hi ha sumat: "Esperem que es convoqui", ha expressat Romero. Els socialistes així ho han demanat en públic, però. Aquest mateix matí, el diputat del PSC, que és el secretari d'aquesta comissió, ha demanat personalment a Cuevillas que convoqui aquesta sessió. "Si Cuevillas no convoca la comissió, haurem d'perquè es convoqui", ha advertit Romero després de la trobada.Segons el reglament, Cuevillas pot convocar aquesta sessió perquè se celebri en un termini de. En cas que no ho fes, es podria activar la seva convocatòria a través de la mesa de la comissió si dos grups ho demanen, o també a través del ple del Parlament si una cinquena part del ple així ho demana. De totes maneres, el PSC espera que no calgui arribar a aquesta situació: "Espero que Cuevillas convoqui la comissió de l'estatut del diputat.", ha insistit Romero.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor