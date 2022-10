El govern espanyol evita concrecions sobre el delicte de sedició: «No hi ha novetat»

El govern espanyol ha assegurat aquest dimarts que no ha canviat res pel que fa a una. "Sobre això,", ha afirmat la ministra portaveu,, després del consell de ministres. La portaveu ha reiterat la voluntat de l'executiu d'"la sedició als estàndards europeus, però fins al moment". Sobre si unper culminar aquest canvi en el codi penal podria afectar les negociacions en curs per, s'ha limitat a recordar els quatre anys de bloqueig, però ha reconegut que les converses "estan avançant".Avui mateix, el Govern ja ha deixat clar, en paraules de la portaveu,, que l'executiu espanyol "ja sap què ha de fer" . Ahir mateix, des de la direcció d'ERC es va assegurar que no entrarien en cap "subhasta" per dur a terme la reforma, però també es van referir als estàndards europeus com a guia.La ministra portaveu no ha sortit del terreny d'assegurar que no hi ha moviments de peces. A preguntes dels periodistes, no ha volgut concretar terminis, s'ha referit al que va dir Pedro Sánchez en el seu discurs d'investidura i ha consideratla reforma, però que l'executiu no veu ara mateix un canvi de majories al Congrés per dur a terme aquesta reforma. Ha refermat que la prioritat del govern espanyol en aquests moments és, que ha presentat com un estri fonamental per respondre a la crisi. En aquest sentit, ha agraït -sense esmentar ERC i PNB- el suport de les forces parlamentàries que han permès que els pressupostos continuïn la seva tramitació al Congrés.La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, ha ironitzat sobre les afirmacions del PP negant que les seves propostes econòmiques siguin coincidents amb les de la dimitida primer ministra britànica, Liz Truss , i dient que s'acosten més a les del socialista portuguès, António Costa. Ha assegurat que hi ha un consens en la majoria de governs europeus per protegir la majoria social, amb només dues excepcions:Rodríguez ha furgat en la crisi del govern conservador britànic, i ha definit de "fracàs" les propostes de Truss, subratllant que al Regne Unit estan "rectificant" les mesures de reducció d'impostos, acusant el PP de donar continus cops de volant en política econòmica.Sobre la controvèrsia entorn lai les diferències expressades entre el PSOE i Podem, ha defugit entrar en el fons i ha dit que no volia intervenir en el que és el terreny dels grups parlamentaris, tot dient que les lleis que sortiran del consell de ministre seran sempre per avançar en el terreny social. Ha dit que l'executiu estàde la feina feta amb la llei, que sortirà "enriquida" del debat al Congrés.La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, ha explicat els acords del consell de ministres en el seu àmbit, entre els quals hi ha la transmissió de 110 milions dels fons de recuperació a les comunitats autònomes per a pimes i autònoms perquè modernitzin el transport per carretera. D'aquesta partida, es destinaranper aplicar la digitalització i l'aplicació de noves tecnologies.L'executiu espanyol ha aprovat també l'estratègia d'en la xarxa de, que consumeix anualment 145 milions de Kwh. Ha enunciat l'objectiu d'estalviar la meitat del consum, fent les carreteres "més digitals i innovadores", activant-se una partida de 500 milions d'euros, amb la creació de més de 7.000 llocs de treball. Ha assegurat que això no implicarà cap afectació en la seguretat ni hi haurà trams amb més obscuritat. Ha afirmat que espera que las'aprovi abans d'acabar la legislatura.

