Florentino Pérez, operat per un nòdul al pulmó

El president del Reial Madrid i ACS,, ha estat operat amb èxit aquest dimarts per una afecció al pulmó. Segons publica el diari Marca, ha estat intervingut a l'Hospital Universitari Puerta de Hierro de Majadahonda, oni té unFlorentino, de 75 anys, ha hagut de quedar-se a Madrid, de manera que no podrà acompanyar el seu equip en, en la cinquena jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions, ja encarrilada per als blancs. Així, haurà de mantenir-se allunyat de l'activitat diària un temps.

