El Govern, sobre la reforma de la sedició: «L'Estat ja sap què ha de fer»

. Aquest és el missatge que ha enviat aquest dimarts la portaveu del Govern,, en referència a la reforma de la sedició que forma part de la negociació entre l'Estat i la Generalitat en el marc de la desjudicialització inclosa en la. Plaja no ha concretat quina és la posició de partida de la delegació catalana -si s'ha deel delicte, o si cal també suprimir lao bé reformular la sedició-, i ha reclamat que cal "discreció" a l'hora de parlar amb el govern espanyol. Preguntada sobre si hi haurà reunió de la mesa abans que acabi l'any, ha recordat que en els acords signats al juliol hi ha d'haver una nova cita en les properes setmanes, i que confien que s'acabi celebrant. També ha aprofitat per negar qualsevolperquè el PSC aprovi els pressupostos de la Generalitat.La portaveu d', va assegurar ahir que el seu partit no entrarà en cap "subhasta pública" sobre la reforma del delicte de. En aquests termes es va expressar després que el diari El País publiqués que el govern espanyol està disposat a reduir a la meitat les condemnes incloses en el codi penal per aquest delicte. La demanda que va fer Vilalta, hermètica sobre la proposta concreta que defensen els republicans sobre com retocar la sedició -l'hermetisme arriba al Govern-, és que s'adapti als, com ja va posar de manifest el. Plaja ha indicat que cal anar en la línia dels "informes internacionals", sense posar xifres a les penes. En tot cas, ha posat com a exemple Suïssa, Alemanya i França.Al seu torn, el portaveu d'ERC al Congrés,, va considerar ahir "un avenç" que estigui sobre la taula la reforma d'aquest delicte, però va avisar l'executiu espanyol que això "no soluciona" elentre l'Estat i Catalunya. Rufián va considerar que "està molt bé començar a parlar i que sigui el mateix govern i partits polítics espanyols com elqui posi sobre la taula aquestes propostes". "Ja és un avenç molt més gran del que pensem", va apuntar en una entrevista a La 2 i Ràdio 4, i va aprofitar per recordar que "fins fa molt poc es parlava de". "És una bona iniciativa" que "fomenta lade l'Estat" i que "s'ha de negociar", va apuntar.La portaveu del govern espanyol,, va afirmar que la proposta del seu executiu per a la rebaixa del delicte de sedició no té res a veure amb la negociació ambper a l'aprovació delsgenerals de l'Estat del 2023. En una entrevista a Antena 3, Rodríguez va evitar comentar si la proposta acontenta o no ERC, però sí que va assegurar que la reforma de la sedició "no està alni a ladels pressupostos". "Quan parlem de pressupostos podrem parlar de les partides de beques, inversions i fins i tot de les inversions a, però no d'aquesta altra qüestió, que és una carpeta diferent", ha argumentar. En tot cas, va reiterar que la posició del seu executiu és "clara" a favor de la reforma del delicte de sedició. "Si es donen lesi unaes podria dur a terme, però dubto que en aquests moments aquesta majoria pugui estar conformada", va resumir.

