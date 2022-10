Així es repartia el pressupost de 2023 que Jaume Giró va deixar a punt

Ofensiva fiscal de Junts

havia de presentar, com a conseller d'Economia, aquest dimarts el pressupost per a l'any 2023 al Govern. L'executiu l'hauria enviat, dins dels terminis establerts, al Parlament per tal. La decisió ded'abandonar el Govern de coalició, que ha accentuat la precarietat parlamentària deque ja el va obligar a recórrer als comuns per acordar els comptes vigents, ha alterat plans i endarrerit processos. Giró tenia la feina molt avançada i ja havia repartit els gairebéper a 2023 entre els departaments atenent als projectes i peticions. Els que gestionava Junts en sortien més ben parats, segons les xifres a les que ha tingut accés. D'acord amb el que van pactar Giró i Aragonès quasi el, concretament el 63,7%, anava destinat a conselleries de, i la resta a les d'ERC.Ara és la nova consellera d'Economia, la republicana Natàlia Mas , que ja treballa en els comptes, la que els haurà de rematar i caldrà veure fins a quin puntquan completi elentre les conselleries i redacti laque pot incorporar modificacions fiscals. Mantenir l'esquelet dels comptes de l'anterior conseller seria un argument per, que no ha paït gens bé la sortida de l'executiu i que ha aprofundit en la seva distància amb els republicans. El seu secretari general,, però, ja va avisar que els comptes esbossats per Giró eren els d'"un govern de coalició" que ja no existeix, no pas els del seu partit.El Govern necessitaels pressupostos i, que si bé no li impediria disposar de l'increment del límit de despesa negociat per Giró amb l'Estat sí que faria els procediments més feixucs i menys transparents. A les reunions per acordar el repartiment entre departaments hi van participar, a més del conseller i el president,, secretària general de Presidència, i, el seu homòleg a Economia i mà dreta de Giró.fruit de les negociacions de les bestretes del finançament autonòmic, la liquidació de 2021 i els ingressos tributaris. Si es resten els interessos del deute, les despeses transversals i les dels òrgans superiors (Parlament o el Consell de Garanties), el límit de despesa no finalista queda en 2.847 milions d'euros addicionals. Això permet preparar un, amb unen relació al del 2022, enfilant-se fins alsenfront dels 27.500 actuals.L'actual pressupost té repartida la despesa un 64,2% per les conselleries fins fa poc en mans de Junts i un 35,8% per a les d'Esquerra.amb un increment a tots els departaments. Qui més hauria de créixer, segons els comptes de Giró, és qui més gasta:. Ho faria en un 8,94% amb un increment de 1.039 milions d'euros que l'anterior titular, Josep Maria Argimon, va reclamar per. La segona amb més despesa, Educació, augmentaria un 10,5%, amb un increment de 633 milions que incorporen els 170 milions dea partir del gener pactat entre el conseller d'ERC i els sindicats. També en l'àmbit social, i fins ara governat per Junts, hi havia un creixement de 335 milions a Drets Socials, un 11,91% més incorporant ja, segons fonts del Govern, algunesamb qui també es negociarà el pressupost. A nivell percentual, els que més creixen, són, que se situarien en elmalgrat que el seu pressupost és més petit.La consellera d'Economia preveu aprovar els comptes en lesi estudia quins canvis ha d'introduir en els comptes que Giró va deixar a punt. En les seves darreres hores com a conseller, Giró va afirmar que era partidari d', que només paguen els més adinerats ( l'1,3% dels contribuents ). Al seu congrés, Junts va incloure a la ponència el compromís de , en la línia del que estan fent els territoris governats pel PP. ERC i els comuns no en són partidaris, i tampoc el PSC, que creu que el context derivat de la crisi d'inflació no ho aconsella. Junts vol aprofitar el debat dels pressupostos per marcar perfil ideològic, però hi hade veres.

