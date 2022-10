El retorn de la cantantals escenaris ha aixecat alegries a totes les xarxes socials. Després de realitzar una aturada per descansar i gaudir de la seva filla,, que comparteix amb l'actordesprés de la seva relació, la nord-americana ha tornat a pujar als escenaris per recitar la seva llarga llista d'èxits. Però Perry ha estat objecte d'un estrambòtic moment a, la passada nit.Com es pot veure a les imatges,i l'ull se li queda tancat mentre l'esquerre el té completament obert. En un moment del concert, a més, on Perry queda davant de tot de l'escenari amb tot el públic mirant-la. Amb uns cops a la part inferior de la zona ocular va poder tornar a "recuperar" el control de la parpella.Davant d'aquesta situació, les especulacions han estat la norma de les opinions dels usuaris a les xarxes, però la cantant no s'ha pronunciat al respecte.fa uns mesos va ser, precisament, haver admès que tenia problemes de salut mental. Un dels efectes més clars de patir ansietat és la tremolor de les parpelles o la pèrdua de cert control d'alguna part del cos de manera momentània.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor