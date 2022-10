Catalunya té l'IRPF més alt de l'Estat en el tram de 30.000 euros però el desè en el de 120.000

Catalunya és el territori de l'Estat amb, el més voluminós, amb un tipus autonòmic del 20,19%; en canvi, ocupa la cinquena posició en el cas dels sous de 60.000 (28,29%) i la desena en els de 120.000 (36,68%). Són les principals conclusions d'un estudi realitzat per la delegació catalana de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals. Catalunya, com la resta de comunitats, té potestat peruna cessió que permet legislar a l'alça o a la baixa el tipus, indica l'associació d'assessors fiscals. L'informe apunta que la diferència en el tram de 30.000 entre un contribuent català i madrileny és deI és que Catalunya liderant l'escala de tributació aplicable a una renda de 30.000 euros (20,19%), mentre queamb un tipus mitjà de 19,04%. Aquesta diferència, traduïda a valors absoluts i sense considerar l'impacte de les deduccions, indica que entre un català i un madrileny amb una renda de 30.000 euros, la diferència és de 321,10 euros a favor del madrileny.Segons els assessors fiscals, els catalans "són els que més percentatge d'IRPF paguen al tram de més impacte de recaptació a nivell estatal", ja que, segons l'Institut Nacional d'Estadística durant el 2020L'anàlisi considera tres situacions de rendes anuals; una primera de 30.000 euros, una altra de 60.000 i una altra de 120.000 euros d'un contribuenti aplicant les reduccions establertes a la normativa per a aquest tipus de rendiments i pel mínim personal.Per una renda de 60.000 euros anuals, Catalunya ocupa la cinquena posició i tributa al tipus mitjà de 28,29%., amb un tipus mitjà de 28,93%. Per contra, Madrid és la que té menor tributació, amb un tipus mitjà de 27,43%. En valors absoluts, la diferència de tributació d'un madrileny i d'un català és 501,51 euros anuals.Per a una renda de 120.000 euros anuals,darrere de comunitats com el País València, que encapçala la taula amb un tipus mitjà de 37,93%. Per contra, Madrid és la comunitat de menor tributació, amb un tipus mitjà de 35,52%. La diferència existent entre el que tributa un resident a Catalunya i la d'un a Madrid és de

