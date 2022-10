L'exdirector del «FAQS» creu que Dalmases «persisteix en l'error i esquitxa Borràs»

L'exdirector dels'ha pronunciat sobre l'informe elaborat per la prestigiosa advocadai que NacióDigital va avançar en exclusiva aquest diumenge sobre el cas, en una entrevista a El món a RAC1, creu que el vicepresident de Junts "persisteix en l'error" i que, per altra banda, la polèmica "esquitxa" la presidenta de la formació,, de la qual Dalmases n'és mà dreta.En referència al document, Mas considera que és "impecable" i "molt hàbil" malgrat que Oranich li va confessar que era una "" que li haguessin encarregat. La mateixa advocada va denunciar haver rebut pressions de Borràs per condicionar l'informe que recull els fets que van succeir al FAQS el passat 9 de juliol, en què la subdirectora del programa,, es va "sentir intimidada" per Dalmases, tal com va avançar també NacióDigital de manera conjunta amb eldiario.es.El que era director del FAQS en aquell moment també considera que hauria d'haver demanat perdó l'endemà dels fets i que ara només està "emmerdant" la. Sobre la presidenta de, Mas també ha criticat que "ella estava a la sala i ha anat acceptant" l'estratègia seguida per Dalmases en la gestió del cas. Que laes va sentir intimidada per Dalmases i que el dirigent de Junts va actuar de forma incorrecta són les inequívoques conclusions a les quals arriba, a partir d'una descripció dels fets coincident amb la de l'afectada, la de la(CCMA) i la de diversos testimonis que va recollir aquest diari, l'expedient que ha instruït el partit sobre els fets.La direcció del partit es va comprometre a aclarir els fets "amb celeritat" arran de la polèmica generada per la publicació d'informacions d'aquest diari que retrataven elsdel diputat en la seva relació amb els mitjans. Finalment, la pressió de sectors de la formació arran de l'informe ha servit perquè l'executiva es reuneixi d'urgència aquest dimarts a la tarda per abordar el document.

