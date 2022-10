La negativa de Fernando Carrera (PSC) fa nova regidora de Barcelona Julia Barea (Cs)

Crisi a Ciutadans

Més embolic a l'Ajuntament de Barcelona arran de la crisi en el grup municipal de Ciutadans. Després de la renúncia com a regidora de Luz Guilarte, anunciada aquest dilluns, qui havia de ser el nou regidor per ordre de llista electoral,, ha renunciat a acceptar l'acta de regidor que li pertocava. En una roda de premsa, ha explicat que la seva desvinculació del projecte de Manuel Valls -amb qui C's es va presentar a les eleccions de 2019- i la incorporació al projecte del PSC de Jaume Collboni l'ha conduït a descartar entrar com a regidor per una llista que ara no representa el seu projecte polític. Ara, doncs, la peça que queda per ocupar a l'Ajuntament acabarà en mans deconsellera de Ciutadans al districte de Ciutat Vella. En aquest cas, però, la candidata a regidora sí que acceptarà l'acta de regidora, remarquen fonts del partit aCarrera havia començat aquest mandat la seva implicació amb l'Ajuntament de Barcelona formant part de, que en aquell moment liderava Manuel Valls, i en el qual ell va ocupar la setena posició. Més tard, però, després de la ràpida separació dels dos grups municipals,. A partir de llavors, va passar a ser assessor del PSC i adjunt a la primera secretaria dels socialistes a Ciutat Vella. Aquesta transició política li ha implicat una nova convicció pel projecte de Collboni i l'allunyament de la candidatura de la qual va formar part. Davant d'això, ha assegurat que tenia la "decisió claríssima" a l'hora de renunciar perquè els vots que el permetien ser regidor ara "pertanyen a un altre projecte polític" que no és el que ell defensa actualment.Entre les opcions que tenia ara sobre la taula Fernando Carrera hi ha l'opció d'acceptar l'acta i fer-se regidor de Ciutadans, fer-se regidor per Valents, ser regidor no adscrit i fer de crossa del PSC com a suport exterior o rebutjar l'acta. Finalment, després de, entre els quals Jaume Collboni, ha pres la decisió de mantenir-se al marge de la institució. Una postura que és la que també li demanava el partit.Ara, en canvi, la posició de regidor que Guilarte (Cs) deixava penjant torna a Ciutadans., que fins ara ha ocupat la conselleria de districte a Ciutat Vella, acabarà els set mesos de mandat que queden amb el grup municipal taronja. Els pròxims dies oficialitzarà el pas endavant.L'anunci de Carrera, i la incorporació de Barea a l'Ajuntament, arriba el dia després que una doble compareixença dels dos blocs interns de Ciutadans al consistori barceloní escenifiquessin la trencadissa del grup. D'una banda, la fins ara líder de la formació i alcaldable anunciada a les municipals,, va explicar que deixava l'acta de regidora i renunciava a presentar-se a les noves eleccions. D'altra banda, el regidor que va impulsar un repensament de l'estructura de la formació,, entoma l'expedient d'expulsió de la directiva de Ciutadans va iniciar-li com si no existís: confia a posar-hi remei abans que el facin fora, referma que es queda a l'Ajuntament i rebutja ser el candidat del grup taronja als comicis del maig.

