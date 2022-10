«Toke», la cançó de Chanel que acompanyarà Espanya al Mundial de Qatar

, ha escrit la cantanta les seves xarxes socials aquesta nit. Així ha estat com ha presentat el seu nou tema, Toke, que acompanyarà la selecció espanyola masculina de futbol en el seu camí cap al, que comença el pròxim 20 de novembre. L'ha seleccionat Ràdio Televisió Espanyola i la Real Federació Espanyola de Futbol.El single, del qual també ha publicat un avançament del, formarà part del seu primer àlbum d'estudi, que llençarà, aproximadament, el 2023, tal com ha informat Sony Music aquest mateix dimarts en un comunicat.El videoclipestarà disponible en totes les plataformes a partir d'aquest dimecres 26 d'octubre, però ja es pot veure en exclusiva i durant 24 hores al web de RTVE.En el clip que ha compartit l'artistaapareix una mena de descampat ple de joves i gent jugant a futbol, fins i tot àrbitres. Un grup de nois està amb un videojoc on es pot veure Pedri. Chanel porta un top amb els colors de la selecció i, amb ella, surten, on va quedar tercera.Algunes de lesde la cantant, el primer que publica després del seu famós SloMo, són les següents: "No em demanin que baixi, estic en el meu viatge", "al mall, Iniesta marcant el gol", "tothom està boig perquè això reboti", "jo mano, papi, no t'equivoquis" o "jo soc el que tu somies ser durant una estona. Tu ho intentes, però per a mi és innat".

