Vídeo | Així s'ha vist l'eclipsi parcial de sol des de Catalunya

Aquest dimarts, una part del Sol ha deixat d'il·luminardurant uns instants. La lluna s'ha interposat entre l'astre i la Terra, en unque el país ha tingut el privilegi de presenciar, tot i que sigui de molt baixa magnitud. Aquest dimarts undel Sol ha deixat d'alimentar el territori.L'eclipsi ha estat visible en, eli l'. S'ha iniciat a l'oceà Atlàntic, prop de la costa d'Islàndia, i ha acabat a l'Índic. La duració total del fenomen ha estat de. Com en aquest cas, hi ha vegades que la Lluna no arriba a cobrir completament el Sol des de cap punt de la Terra. Aleshores, es parla d'eclipsi parcial.Per observar un eclipsi sense riscos es recomana l'ús d', que es poden comprar a alguns quioscos, a qualsevol òptica o per internet. Si no, es poden emprar, a poder ser, el filtre número 14. Una altra alternativa són els, que permeten l'observació indirecta a partir d'un mirallet pla cobert amb un paper amb un forat de menys d'un centímetre de diàmetre -cal mirar la imatge projectada, no el mirall. També poden servirEl nivell màxim a tot el planeta es registrarà a, en el districte autònom rus de Janti-Mansi. Allà, s'arribarà a una magnitud del 86%, segons ha informat l'. El darrer eclipsi solar visible a Catalunya va tenir lloc el 10 de juny de 2021.

