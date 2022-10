La despesa en pensions s'enfila un 6% i marca un nou rècord a l'Estat

La pensió mitjana per jubilació a Catalunya s'ha situat enel que suposa que pràcticament es manté igual que al setembre (1.282,62 euros). Segons les dades publicades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, aquesta prestació. Els jubilats catalans cobren 67 euros més ara que fa un any (5,5%). A Catalunya, la pensió per jubilació es manté per sobre de la mitjana espanyola, de 1.257,90 euros.Pel que fa al conjunt de l'Estat, la nòmina de les pensions s'ha enfilat fins alsnou rècord (respecte del mateix període de l'any passat). Fins al moment el màxim se situava a l'agost, amb 10.867 euros. La despesa representaEn total, a Catalunya s'han abonat més de 1,75 milions de pensions al setembre, de les quals un 65,7% són de jubilació.Tenint en compte totes les ajudes, la pensió mitjana a Catalunya al setembre s'ha situat en elsrespecte a l'octubre del 2021. Al conjunt de l'Estat, la pensió mitjana total va ser de 1.093,13 euros, un 5,3% més alta que el mateix període de l'any passat.

