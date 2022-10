Joan Ignasi Elena defensa al Parlament que els Mossos han de tenir «orientació política»

Diferències en el ritme de feminització

241297

Els Mossos tenen "estabilitat"

Una setmana després que esclatés la crisi als, el conseller d'Interior,, ha comparegut al Parlament per donar explicacions sobre la destitució del comissari en cap,, només deu mesos després d'haver estat nomenat per prendre el relleu al major. En aquests darrers dies ja han transcendit els arguments de la conselleria, que atribueix el cessament d'Estela a les discrepàncies sobre el model de policia que volen impulsar Elena i el Govern, i que passen entre d'altres per una cúpula més coral i per la feminització dels Mossos. A la comissió d'Interior, el conseller ha ratificat la confiança en Eduard Sallent, nou comissari en cap , i ha negat categòricament qualsevol intent d'interferència política en les investigacions dels Mossos. Les seves explicacions no han convençut l'oposició Acompanyat del director general de la Policia,, el titular d'Interior, al blanc de les crítiques de l'oposició aquests últims dies , ha deixat clar que els Mossos han de tenir "orientació política" i ha ratificat la confiança eni la resta de membres de la prefectura -la intendenti la inspectora-, una cúpula del cos, ha dit, coral i allunyada de les organitzacions "piramidal". En aquest sentit, ha demanat "no posar en dubte l'honorabilitat ni la professionalitat de ningú", en referència a les acusacions contra Sallent d'intentar controlar investigacions dels Mossos a polítics independentistes. Elena ha assegurat que no hi ha ingerències polítiques i que cessarà totes aquelles persones que intentin avançar en aquesta línia.", ha afirmat, i ha insistit que no hi ha d'haver ingerències polítiques o partidàries. "No ho permetré, però tampoc que hi hagi ingerències policials en allò que és responsabilitat de la política", ha afirmat. En aquest sentit, ha deixat clar que qui provoqui ingerències polítiques serà destituït. "Els cossos de seguretat han de tenir orientació política i qui defensa el contrari defensa cossos policials que actuïn per lliure i no responguin davant de ningú", ha avisat. Per això ha defensat la legitimitat del Govern i el Parlament de fixar les polítiques de seguretat i el model policial, i ha posat d'exemple en aquest sentit les conclusions que sorgeixin de laAixí, el conseller ha demanat. "Els Mossos han d'estar apartats del partidisme, però han de tenir una orientació política", ha afirmat. Orientació política és la manera de prendre decisions, la feminització, la retirada de les bales de goma o com aplicar la llei mordassa, entre altres exemples posats pel conseller. "Com a conseller i responsable polític no renunciaré a cap d'elles, perquè incompliria els meus compromisos. Fer política és transformar la realitat des de la perspectiva de la posició política que cadascú defensa", ha afirmat.El conseller ha admès diferències amb Estela sobre eldels Mossos, i ha defensat que la presència de dones a la societat s'ha de traslladar al cos. "Només un 21% dels agents dels Mossos són dones, i hem de repetir aquesta situació", ha afirmat. Elena ha dit que calen dones a la base de l'organització i als comandaments i que s'està avançant, amb "decisions concretes", per revertir aquesta "situació injusta". "Tindrem set comissàries, hem passat a un 25% de dones als òrgans de comandament, hem fet la reserva de places del 40%", ha indicat el conseller, que ha dit que aquesta la feminització lliga amb la idea de "superar dinàmiques" i canvis en les formes de lideratge i de gestió d'equips. "No són només mesures per incrementar la presència de dones al cos", ha afegit.Elena ha ressaltat quedes de tots els punts de vista" i ha volgut reconèixer la seva tasca durant aquests mesos. "Ha posat les bases d'una etapa als Mossos amb els objectius de modernització, feminització, rejoveniment i proximitat", ha dit el conseller. Ha admès que la decisió de destituir Estela ha estat difícil, però que era una decisió que calia prendre. "He de prendre les decisions que considero millors en cada moment i la destitució d'Estela era necessari per avançar en la línia que ha d'avançar els Mossos", ha afirmat Elena, que ha insistit que el Govern vol "transformar" les polítiques de seguretat. El conseller ha dit que no ha vingut per "tenir raó" sinó per fer les polítiques permetin canviar la realitat. També ha defensat la tasca dels agents dels Mossos en una compareixença en comissió on, de públic, hi haviaLes explicacions d'Elena no han satisfet l'oposició, que ha carregat contra el conseller, especialment per veu del portaveu del PSC,, des de fa mesos principal ariet contra les polítiques d'Interior. L'exconseller ha acusat Elena de "polititzar" els Mossos i provocar que el cos no estigui cohesionat per culpa d'una "pèssima gestió" des del Departament.han anat en la mateixa línia. Els comuns també han estat crítics amb Elena i Junts ha reclamat un "projecte" per a Interior. La, per la seva banda, ha denunciat maniobres de comandaments dels Mossos per frenar canvis al cos.Elena ha dit que l'estabilitat dels Mossos existeix gràcies a les ampliacions i a convertir el cos en una policia "més integral". "", ha dit. En aquest sentit, ha retret a Espadaler que durant el seu mandat no contractés nous agents i tingués una estabilitat "d'encefalograma pla". També ha recordat que, quan va nomenar Estela, es parlava d'un "intercanvi de cromos" entre Junts i ERC (Junts nomenava Sallent; ERC, Estela), i ara això s'ha de deixat de dir. Elena ha retret a Junts que canviï el seu discurs ara que està a l'oposició. El conseller també ha insistit que la prefectura comandada per Sallent té la vocació de continuar, i no hi ha previst nomenar una comissària en cap al desembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor