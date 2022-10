La nova bicicleta metropolitana començarà a pedalar el gener del 2023

Tarifes públiques i abonaments anuals

Durant el 2023, l'AMB aplicarà una tarifa promocional per als abonaments, que tindran un cost de 25 euros l'any. Així, els usuaris podran fer 30 minuts gratuïts per trajecte i, després, el cost serà de 0,50 € cada 30 minuts. A partir del 2024, el cost de l'abonament anual serà de 40 € per persona, amb els primers 30 minuts a un preu de 15 cèntims. Després d'aquests, cada mitja hora costarà 0,50 €.



També hi haurà un abonament metropolità, que integrarà l'AMBici i el Bicing. El cost anual d'utilitzar els dos serveis serà d'entre 53 i 65 euros, segons quina tarifa de Bicing es vulgui escollir -plana o d'ús.



Anar amb bicicleta pública des de Badalona i fins a l'Hospitalet de Llobregat serà possible a partir del gener. L'àrea metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentat aquest dimarts l', un servei deque connectarà elsde la primera corona de l'AMB i que arribarà a gairebé 1,2 milions de ciutadans.El nou projecte posarà a disposició dels ciutadans un total derepartides en, que estaran integrades amb el sistema de transport públic col·lectiu de la metròpolis de Barcelona. Així, la nova AMBici permetrà als usuaris intercanviar la bicicleta pel metro, el tramvia, el bus metropolità o el ferrocarril, entre d'altres.Un punt destacable del nou servei de bicicleta compartida metropolitana és que estaràja existent a la ciutat de Barcelona des de fa 15 anys. L'intercanvi entre ambdós serveis es farà mitjançant lesubicades alsamb la capital, que permetran als usuaris seguir la seva ruta sense haver de canviar de mitjà de transport.Elsque comptaran amb aquest nou servei seran l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels."La nova AMBici vol donarque estem vivint", ha explicat el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda, des de la seu de TMB on s'ha pogut veure el prototip d'estació de recàrrega que s'instal·larà a les 15 ciutats inicials. Segons ha informat l'AMB, la meitat de les estacions, com a mínim, tindran un p, mentre que la resta seran energèticament autònomes per poder fer servir el sistema d'ancoratges mitjançant. "Hem d'accelerar més que mai aquests canvis de mobilitat", ha remarcat Poveda.Les noves bicicletes metropolitanes estaranper satèl·lit iamb el. D'aquesta manera, qualsevol persona que en faci ús podrà controlar des del seu dispositiu mòbil la bateria de la seva bicicleta, així com les estacions d'aparcament més properes per deixar-la.Es tracta d'un servei adjudicat per un, i amb un cost de 40,5 milions d'euros -7,2 dels quals subvencionats pel Ministeri de Transports gràcies als fons Next Generation- que acabarà la concessió alhora que el Bicing barceloní. L'objectiu per al 2028 és licitar el projecte de bicicleta urbana i metropolitana conjunt perquè no sigui necessari fer intercanvi de vehicle quan s'entri a Barcelona.

