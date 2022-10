Investigat un inspector pel mòbil que enregistrava en secret les oposicions dels Mossos

Una jutgessa ha citat a declarar un inspector delsper la gravació amb el mòbil d’una reunió del tribunal que havia de jutjar els processos de selecció de nous inspectors i intendents, segons ha avançat El Món i ha pogut confirmar l’ACN. Es tracta d’un agent que treballa a la, comandada pel majorAquesta unitat té un intendent i tres inspectors. El cos ha obert a l’inspector investigat uni com a mesura cautelar l’ha retirat de la unitat i l’ha enviat al complex central d’a fer altres tasques. La(DAI) s’ha ocupat de la investigació d’aquest cas actuant com a policia judicial.Els fets es remunten a fa un mes, quan es va trobar un mòbil amb laactiva amagat en un calaix de la sala on es reunia el tribunal avaluador dels processos de selecció. El telèfon no tenia SIM i era de prepagament. Les proves es van suspendre i el cas es va judicialitzar. Ara la jutgessa ha obert la fase d’instrucció i ha citat a declarar com a investigat un inspector, que era suplent del tribunal.Precisament, els dos processos de selecció queara s’han reprès. La presidenta delha emès un informe amb data 19 d’octubre que conclou que no hi ha hagut afectació en els processos selectius dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés i promoció a la funció pública, i que es poden reprendre amb totes les garanties.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor