El govern espanyol ha adjudicat l'elaboració del retrat de l'expresident del PPal pintor andalúsper un import de, segons ha quedat recollit al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) d'aquest dimarts. L'oferta de Cortés ha estat l'única que ha rebut l'executiu del socialista Pedro Sánchez per realitzar el "Servei de realització d'un retrat de l'expresident Sr. Mariano Rajoy'", tal com consta a l'anunci de formalització de contractes que adjudica la Subdirecció General de l'Oficina Pressupostària i de Gestió Econòmica.Hernán Cortés Moreno (Cadis, 1953) ja té experiència en pintar. Les seves peces llueixen a la seu del Consell de Ministres del Complex de la, on estan tots els retrats oficials dels homes que han estat caps de l'executiu des de l'any 1978.Membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de la seva ciutat natal des del 1994, medalla d'honor de la de Granada i fill predilecte de Cadis,, entre ells els dels expresidents Felipe González i José María Aznar.A més a més, també ha pintat diversos quadres del Reii, per encàrrec de l'Ajuntament de Madrid, va immortalitzar l'avuiquan es va convertir en Princesa d'Astúries. Al Consell d'Estat ja penja el que va pintar del que fos el seu president entre el 1996 i el 2002, Íñigo Cavero. L'exvicepresident i exdirector de l'FMI, l'expresidenta madrilenya, els exministres Rafael Arias Salgado i Ángel Gabilondo, l'empresària Alicia Koplowitz i l'arquitecte Norman Foster són altres personalitats retratades per Cortés Moreno.Cortés també es va adjudicar un encàrrec del Congrés dels Diputats i el Senat per retratar un conjunt de polítics espanyols amb motiu delConcretament, va pintar els set "pares" de la Constitució a la Cambra Baixa i personalitats dels 30 anys de democràcia a l'Alta.

