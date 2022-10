El futbol, a la vaga? En perill la Lliga per la nova llei de l'esport

Per què es produeix aquesta vaga?

El futbol professional a l'estat espanyol està a punt de saltar pels aires per culpa del conflicte originat amb la nova llei de l'esport que prepara el govern de Pedro Sánchez, amb el vistiplau del Partit Popular.s'enfronten a l'executiu espanyol, a la Lliga i al PP perquè han retirat les esmenes a la llei que els atorgava una espècie de seguretat jurídica per explotar el model comercial que tenen actualment i-que permetria millores econòmiques a tots aquells clubs que no tenen les capacitats del-. El tercer equip que tampoc ha signat l'acord és l'La Federació Espanyol de Futbol també forma part de l'equació. L'entitat que presideix Luis Rubiales es va sumar al Madrid, Barça i Athletic en dur l'acord del fons CVC signat pels 39 equips espanyols als tribunals.Que els àrbitres, que formen part de la federació, no acatarien l'aturada dels clubs i es presentarien als estadis, com també ho farien els tres altres clubs., quan se celebri l'assemblea general de la Lliga i, després d'informar a tots els implicats de la situació actual, es prenguin decisions. Una d'aquestes és l'aturada general que només evitarien els tres clubs esmentats anteriorment. Abans, aquest dimecres,per determinar com queda finalment el text legislatiu que es vol aprovar.Fa un parell de setmanes, les aigües semblaven en calma. Els clubs signants de l'acord CVC havien arribat a un pacte amb el govern espanyol i el PP per mantenir fins a set esmenes presentades per ells per tal de mantenir el marc establert de l'acord CVC, que els permetria un escut jurídic.que posa en escac els equips de la Lliga. Segons l'entitat esportiva que dirigeix, el punt més delicat és la retirada de l'esmena que feia referència a l'article 52.5 de la nova llei de l'esport, que correspon a la venda conjunta d'actius de la Lliga. En el cas que no s'introdueixi aquesta esmena, auguren, CVC por revisar el contracte i modificar-lo.Una altra de les esmenes conflictives retirades és la de l'article 46.4, que dona peu a què les federacions poden modificar estatuts i reglaments que afecten les lligues professionals. En un cas com a exemple:També, des de la Lliga, ataquen la retirada de l'esmena que fa referència a l'article 45.1 de la nova llei que suposaria la pèrdua "de certa protecció dels clubs contra la Superlliga".a la competició espanyola, però a la vegada compromet el 8% dels drets i dels ingressos dels clubs pels pròxims 50 anys. Segons l'acord, un 70% dels diners que es rebin hauran d'invertir-se en infraestructures, un 15% en refinançar el deute i un altre 15% per a la inscripció de jugadors.Des de la federació espanyola, denuncien que el pacte amb CVC és unpels beneficis que suposaran al fons ipel futbol no professional. A més, l'esmena que fa referència al pacte amb CVC està als tribunals i, segons les normes de la Constitució, "no es poden modificar les lleis en un procés judicial que afecti a aquestes". El futbol professional penja d'un fil.

