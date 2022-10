Asens demana precisar què és la sedició abans de negociar la reducció de la pena

El president del grup parlamentari de Podem al Congrés dels Diputats,, ha considerat que el debat està a discernirabans de fixar els anys de pena pel delicte. Ho ha dit a una entrevista a Els Matins de TV3, només un dia després que El País publiqués que el govern espanyol estaria, ara, disposat a començar una negociació per reformar el Codi Penal En aquest sentit, la líder dels comuns,, en una conversa amb el Cafè d'Idees a Ràdio 4, ha avançat que aquestas'estaria duent a terme en el marc de la, la pròxima reunió de la qual, ha detallat, serà abans que acabi l'any. Asens, però, ha apuntat que els "tempos concrets, els veurem aquestes setmanes" i que "hem de ser cautelosos". No obstant això, ha precisat que la modificació del delicte és un, format per PSOE i Podem i Albiach ha considerat que els avenços en matèria de desjudicialització del conflicte català que s'estan produint són "importants".En aquest sentit, el representant de Podem al Congrés ha opinat que les declaracions dels socialistes on asseguren queencara, perquè "les majories s'han de treballar". Per això, ha demanat a tots els implicats que posin una proposta sobre la taula. La de Podem, ha detallat, éso, almenys, incloure que la sedició implica involucrar les. "La resta, respon a un exercici de drets fonamentals", ha resumit el representant del partit en línia amb la resolució del Consell d'Europa difosa aquest mateix dimarts."A hores d'ara només hi ha filtracions", ha conclòs el dirigent, que ha cridat a tenir paciència i a deixar treballar les forces polítiques. En aquest mateix sentit, Albiach també ha precisat que cedir en una negociació, és "habitual" i ha opinat que ara sí queper modificar el delicte de sedició. "Ho hem de fer perquè ningú en el futur pateixi una injustícia com la que van patir ells (els presos per l'1-O). Hi ha gent que encara no ha estat jutjada", ha conclòs Asens.

