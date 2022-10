Has rebut un missatge sospitós de Netflix? Ves amb compte, és una estafa

⚠️ Suplanten @NetflixES i et diuen que no han renovat la suscripció del teu compte perquè has de confirmar el pagament i les teves dades en 24 hores. No piquis, és una campanya d'smishing #StopEstafes #CyberSecMonth pic.twitter.com/o7ZFHnPCE8 — Mossos (@mossos) October 25, 2022

Suplantar la identitat d'una empresa o una entitat bancària per intentar robar les dades d'una persona i així estafar-la és un delicte molt greu. Ara bé,al nostre mòbil o correu electrònic és cada vegada més difícil, per la sofisticació de l'artifici per robar.han volgut posar en alerta la ciutadania per un nou engany que implica la plataformael servei de contingut en streaming més utilitzat a Catalunya.Tal com avisen els Mossos,i t'avisen que no has renovat correctament la subscripció del teu compte perquè cal fer una última confirmació del pagament.Per a poder robar el compte bancari de la persona, envien un enllaç que, en clicar-lo, apareix a una pàgina fraudulenta que monitoritza les seves dades i li roba. Una de les tècniques més utilitzades per a estafar és el. Dins d'aquesta, l'-a través de missatges SMS o de Whatsapp- és un dels tipus d'estafa que es produeix amb més freqüència.

