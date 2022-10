Un llançament de SpaceX, interromput per un motiu insòlit que podria haver provocat una tragèdia

La darrera missió de l'empresa d'Elon Muskva poder acabar en tragèdia per culpa d'un pèl humà. L'equip de laestava preparat pel llançament del coet Falcon 9, cadascú al seu lloc, i la conta regressiva acabava de passar la barrera dels 90 minuts. Si bé, els quatre astronautes van detectar un, terme emprat per designar objectes estranys, al pestell de l'escotilla, que ja estava tancada.Els fets es remunten al 5 d'octubre, un dia que serà recordat per la gran feina dels professionals d'SpaceX que van ser capaços de detectaren un racó de la nau i van poder evitar un accident. Les conseqüències de no retirar-lo podien ser tràgiques, però tenien molt poc temps per actuar.L'equip va reobrir l'escotilla, va retirar el cabell i va inspeccionar la zona per confirmar que no n'hi havia cap altre. Van netejar l'àrea en profunditat i van tornar a tancar el compartiment, abans de verificar que el coet estava totalment aïllat. El llançament va poder completar-se amb èxit i els astronautesvan arribar a l'l'endemà.Tot i que pugui semblar un fet aïllat, els FOD són un problema comú en aquestes situacions. Llapis, clips, tornavisos, cabells o la simple pols poden provocar danys estructurals i lesions al personal. Elés vulnerable a qualsevol factor extern i si pateix algun desperfecte, el resultat pot ser catastròfic.

