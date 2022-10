Vergés denuncia davant dels parlaments francòfons l'empresonament de Forcadell i el judici a la mesa

La vicepresidenta primera en funcions de presidenta,, ha defensat aquest dijous davant una vintena de parlaments francòfons la necessitat que al Parlament de Catalunya es puguii ha denunciat diversos cops repressius contra la cambra catalana com va ser l'empresonament de l'expresidentaper "permetre debats". Així mateix, també s'ha referit al judici a l'antiga mesa . La intervenció de Vergés ha estat durant l'obertura de la, que se celebra enguany durant dos dies a la cambra catalana.En la seva intervenció, Vergés ha lamentat que a Catalunya "no sempre s'ha permès" el debat. "Com que no volem que torni a passar mai més,", ha expressat davant d'und'una vintena de cambres legislatives, des d'on ha fet un discurs centrat en la defensa dels drets humans, civils i polítics dels representants de la ciutadania, i ha celebrat que en aquesta edició l'eix temàtic per a les sessions de treball siguin la promoció dels drets humans.

Aquesta 34a edició, sobre els parlaments i els drets humans, té tres sessions de treball programades que se celebren entre aquest dilluns i el dimarts. La primera, sobre cooperació interparlamentària com a defensa dels drets humans, que ha tingut com a ponents la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, juntament amb el president de la comissió de qüestions jurídiques i drets humans de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, Damien Cottier, i Duarte Pacheco.

La segona, a la tarda del dilluns, ha estat sobre la protecció dels drets humans dels parlamentaris i ha comptat amb Josep Casadevall, exjutge i exvicepresident del Tribunal Europeu de Drets Humans, i Frédéric Bouhon, especialista en dret parlamentari i drets humans i professor de la Universitat de Lieja.

Finalment, el dimarts se celebrarà el bloc sobre els drets a la llibertat d'expressió i de reunió dels parlamentaris, en què participaran Samuel Cogolati, vicepresident del Comitè de Drets Humans dels Parlamentaris de la UIP, David Bondia, expresident de l'Institut de Drets Humans de Catalunya i actual síndic de greuges de Barcelona, i els responsables de les seccions d'Amèrica i l'Àfrica de l'APF, Stéphane Sarrazin i Dah Sansan respectivament.

