Així es faran els canvis a escoles i instituts quan arribin els nous docents al gener

Elha enviat aquest dilluns a les direccions dels centres educatius unambsobre lesque tindran lloc l’1 de gener de 2023, fruit de l’acord amb els sindicats per reduir una hora lectiva a tots els docents del sistema educatiu públic de Catalunya.El document conté lesper a cada tipus d’equipament a través de tres punts: aspectes que cal garantir, propostes organitzatives i què es pot demanar a nivell de plantilla. Aquest document s’ha treballat amb les direccions dels centres, a través dels membres de la Comissió de Treball de la Reducció de l’Hora Lectiva, en el marc de la Junta Central de Direccions de Centres Públics.Es tracta d’unes orientacions fruit del treball amb les direccions dels centres, amb l’objectiu de. El document també s’ha compartit en el marc de la Mesa Sindical. Alguns dels principals punts recollits són que cal mantenir l’assignació de les, prioritzar l’atenció a l’i que el professorat que fins ara treballava a mitja jornada ho pugui fer a jornada sencera.També es detalla el calendari en què es duran a terme les sol·licituds d’especialitats, que els equips directius hauran de demanar entre els dies 25 d’octubre i 16 de novembre, i el dels nomenaments telemàtics, que es realitzaran a partir del dia 12 de desembre, amb incorporació als centres el dia 1 de gener de 2023.Pel que fa a les, també concreta que cal garantir eli que calLes propostes organitzatives són cobrir els desdoblaments o els suports amb les noves dotacions, redistribuir les hores lectives de l’esbarjo i redistribuir hores de codocència en franges globalitzades. A nivell de plantilla, afegeix que cal prioritzar que les substitucions passin a cobrir les vacants per a tota la resta del curs.En els, alguns punts que cal garantir són prioritzar eli vetllar perquè la redistribució de matèries impliqui els mínims canvis a l’equip docent de cada curs. En les propostes organitzatives, per exemple, es proposaprioritàriament aquellesque impliquin una càrrega lectiva menor,les optatives trimestrals o quadrimestrals ao bélesdeen projectes o treballs de síntesi.La dotació de plantilla addicional que s’incorporarà als centres per cobrir la reducció d’aquesta hora lectiva serà de. S’hi han comptabilitzat les dotacions estructurals i també les dotacions incorporades al centre a partir de l’1 de setembre com les noves Aules d’Acollida.

